C’est la chute libre pour le MacBook Air M2 : 550 € en moins par rapport au lancement

Le MacBook Air 2022 est un PC portable de choix chez Apple. Il embarque la puce M2, qui a su dĂ©montrer sa puissance et son efficacitĂ©. Et, si son prix de dĂ©part Ă©tait un frein, aujourd’hui, le laptop de la Pomme est bien plus recommandable avec 550 euros en moins.

Il y a quelques mois, Apple a fait passer sa gamme MacBook Air à la puce M3, mais le MacBook Air 2022 reste encore très recommandable avec sa puce M2. Ce laptop a encore de beaux jours devant soi, et assure de très bonnes performances au quotidien. C’est d’ailleurs notre recommandation si vous souhaitez choisir un nouveau MacBook avec un rapport performance/prix excellent.

Les avantages du MacBook Air M2

Un écran bien calibré

Le rapport performance/autonomie inégalé

Une machine parfaitement silencieuse

LancĂ© Ă 1 499 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est en ce moment disponible Ă 949 euros chez Rakuten (via le vendeur Darty) avec le code promo ORDI50.

Si vous préférez la nouveauté, notez que le MacBook Air M3 est également en promotion à 1 049 euros, toujours avec le code promo ORDI50.

Un design hérité de la gamme Pro

Contrairement au modèle 2020, le MacBook Air de 2022 introduit un nouveau design. Il s’inspire des modèles Pro sortis en 2021, avec des bords amoindris autour de l’écran, l’apparition d’une encoche, ainsi que d’un nouveau système de haut-parleur dissimulĂ© dans la charnière… Et aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions prĂ©cĂ©dentes, sous l’écran.

Les finitions restent toujours aussi soignĂ©es, avec le très bon clavier aux touches rĂ©troĂ©clairĂ©es, ainsi que le large trackpad confortable. Au niveau de l’affichage, on a droit Ă un simple Ă©cran LCD IPS 60 Hz. Heureusement, c’est une dalle très agrĂ©able Ă regarder, d’excellente qualitĂ© avec une bonne luminositĂ©, une haute dĂ©finition (2 560 x 1 664 pixels) et une calibration idĂ©ale des couleurs. Attention toutefois aux reflets du soleil, car l’écran est plutĂ´t brillant.

Une machine silencieuse et performante pour travailler sans peine

Si à présent, on trouve sur la gamme Air une puce M3, le MacBook Air 2022 équipée de la puce M2 (avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go) offre encore de belles performances. L’ultrabook s’allume instantanément, les logiciels s’ouvrent rapidement, y compris avec les applications gourmandes et tourneront sans problème et dans le silence, même si la version Pro est un peu plus à l’aise dans ce dernier domaine.

Enfin, dans la plupart des scĂ©narios, l’autonomie du MacBook Air M2 est très impressionnante. Il vous accompagnera des heures durant sans jamais perdre en fluiditĂ©. Durant notre test, nous avons tout de mĂŞme constatĂ© une baisse d’autonomie un peu forte lorsque le MacBook se met Ă chauffer après une utilisation intensive (applications lourdes, plusieurs onglets ouverts…). Quant Ă la recharge, comptez 1 Ă 2 heures selon la puissance du chargeur.

Envie d’en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur l’Apple MacBook Air 13 M2 2022.

