Les Nothing CMF Buds chutent déjà sous les 30 € pendant le Prime Day

Nothing a tout récemment élargi son catalogue de produits siglés CMF en lançant ses Nothing CMF Buds, des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active et surtout très abordables. C'est encore plus le cas pendant le Prime Day puisqu'Amazon les propose à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Dévoilés début mars, les Nothing CMF Buds ont rejoint les tout aussi récents CMF Buds Pro et CMF Watch Pro dans le catalogue de CMF, la nouvelle marque du fabricant britannique, qui regorge de produits aux prix plus accessibles. Les CMF Buds sont donc des écouteurs sans fil qui offrent la réduction de bruit active tout en étant affichés à un prix très bas. Un tarif qui devient nettement plus intéressant pendant le Prime Day d’Amazon grâce à une réduction de 10 euros.

Les points forts des Nothing CMF Buds

Un boîtier original

La réduction de bruit active

Une bonne autonomie

Lancés à 39,99 euros, les Nothing CMF Buds sont désormais disponibles à 29,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Nothing CMF Buds. Le tableau s’actualise automatiquement.

La réduction de bruit active pour moins de 30 euros

Avec leur format intra-auriculaire, leur embout en silicone et leur tige qui offre un meilleur maintien dans l’oreille, les Nothing CMF Buds adoptent un design assez classique, même si on apprécie assez la couleur orange flashy de l’une des versions. Leur boîtier est en revanche un peu plus original : sur sa façade, on trouve en effet une molette qui permet de régler le volume des écouteurs. Bien plus pratique qu’un contrôle tactique qui est parfois peu précis sur les écouteurs abordables. Sachez par ailleurs que les écouteurs disposent d’une certification IP54 : ils sont donc resistants aux éclaboussures et à la poussière.

Ce qu’on va davantage aimer sur ces true wireless, c’est évidemment le fait qu’ils proposent la réduction de bruit active, fonctionnalité particulièrement recherchée par les utilisateurs d’écouteurs qui aiment pouvoir se plonger dans une bulle et faire fi des bruits extérieurs. Pour les CMF Buds, Nothing promet une annulation du bruit jusqu’à -42 dB sur une plage de fréquence de 2900 Hz : nous ne les avons pas testés, mais cette réduction de bruit devrait largement suffire pour diminuer le bruit de la circulation ou encore gommer un peu les voix des collègues dans l’open-space. Ajoutons à cela une réduction du bruit du vent lors des appels et un mode « Transparence » pour pouvoir entendre les sons environnants sans avoir à ôter les oreillettes.

Des écouteurs bien endurants

Les Nothing CMF Buds renferment par ailleurs des transducteurs dynamiques de 12,4 mm de diamètre, ce qui devrait leur permettre de délivrer un son plus que correct. La marque a aussi opté pour la technologie Ultra Bass 2.0 qui, comme son nom l’indique, promet une amélioration des basses, ainsi que pour la technologie Dirac Opteo, qui se charge d’améliorer numériquement le son pour le rendre plus riche et immersif. Notez aussi que l’application Nothing X intègre un égaliseur.

Enfin, les Nothing CMF Buds sont compatibles Bluetooth 5.3 et les appareils Microsoft et Google peuvent les détecter automatiquement. Et côté autonomie, la marque promet plus de 35 heures d’utilisation par cycle de charge avec le boîtier, qui se recharge en USB-C. Les oreillettes peuvent quant à elle, en théorie, tenir environ 8 heures chacune, mais tout dépendra de la nature des usages, bien sûr.

