Avec ces nouveautés, Nothing ressuscite un produit oublié de OnePlus

Nothing a annoncé deux nouveautés pour sa marque CMF, les écouteurs sans fil CMF Buds et les écouteurs en tour de cou CMF Neckband Pro.

Comme prévu, Nothing a dévoilé, ce mardi, sa deuxième salve d’appareils pour sa marque CMF. Le constructeur britannique a en effet annoncé deux nouveaux produits pour sa gamme d’accessoires proposés à des prix particulièrement intéressants, les écouteurs sans fil CMF Buds et le tour de cou CMS Neckband Pro.

Pour rappel, Nothing avait commencé à teaser, fin février, ses nouveaux appareils venus compléter la gamme de la marque CMF aux côtés des CMF Buds Pro et de la CMF Watch Pro. Au moment du teasing, le constructeur s’était cependant contenté de mettre en avant seulement certains éléments des nouveaux produits comme la molette permettant de régler le volume sur le tour de cou ou le cercle apparaissant sur le boîtier des écouteurs sans fil.

Désormais, on en sait donc plus sur ces deux produits. Du côté des écouteurs CMF Buds de Nothing, on a le droit à des écouteurs sans fil au format classique, avec un design intra-auriculaire et des tiges pour maintenir les écouteurs au mieux dans l’oreille. Nothing annonce en outre une réduction de bruit jusqu’à -42 dB sur une plage de fréquence de 2900 Hz, des transducteurs dynamiques de 12,4 mm de diamètre et une autonomie de 8 heures avec les écouteurs seuls, ou de 35,5 heures avec le boîtier.

Des écouteurs en tour de cou qui rappellent ceux de OnePlus

Plus originaux, les CMF Neckband Pro sont des écouteurs au format tour de cou avec un système d’accroche magnétique entre les deux écouteurs. Un design qui n’est pas sans rappeler celui des OnePlus Bullets Wireless lancés par la marque chinoise en 2019, quand un certain Carl Pei — désormais à la tête de Nothing — la dirigeait. On savait que Carl Pei était passionné d’audio, il semble même qu’il soit finalement particulièrement amateur des écouteurs en tour de cou.

Du côté du design toujours, les CMF Neckband Pro proposent une approche plutôt esthétique, avec une molette servant à gérer le volume directement sur l’arceau. Nothing annonce cette fois une réduction de bruit active jusqu’à -50 dB, des effets d’audio spatial, jusqu’à 37 heures d’autonomie et une certification d’étanchéité IP55 qui les protègent des éclaboussures. Outre le volume, la molette peut également servir à mettre la musique en pause, changer de piste ou modifier le réglage de la réduction de bruit. Enfin, principal intérêt de ce format plus encombrant que des écouteurs sans fil, les CMF Neckband Pro sont dotés d’une autonomie de 37 heures.

Du côté de la disponibilité, Nothing n’a pour l’instant annoncé une disponibilité en France que pour les écouteurs CMF Buds, proposés en précommande à compter du 12 mars avec des livraisons prévues le 18 mars. Les CMF Buds seront proposés en France au prix de 39 euros. En Europe, les Neckband Pro seront quant à eux affichés à 35 euros.