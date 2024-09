Realme GT 6T : déjà 250 € de moins pour ce récent smartphone milieu de gamme bien équipé

Le Realme GT 6T est un smartphone du milieu de gamme avec plein de promesses sur le papier et qui constitue une bonne alternative aux Xiaomi, Samsung, Honor et compagnie. En ce moment, on peut le retrouver à 299 euros au lieu de 549 euros au lancement.

Depuis son retour en France, Realme s’est montré réservé en lançant des smartphones d’entrée de gamme, mais cette fois, le constructeur chinois a marqué le coup avec un modèle ambitieux destiné à concurrencer Xiaomi et Samsung sur le segment du milieu de gamme. Le GT 6T est le modèle le plus puissant de la dernière gamme de smartphones de Realme et s’il est encore perfectible à certains endroits, il ne manque pas de ressources ! .

Ce que propose le Realme GT 6T

Un écran AMOLED 2K de bonne facture

Les performances d’un Snapdragon 7+ Gen 3

Une batterie de 5 500 mAh avec une recharge de 120 W

Au lieu de 549,99 euros au lancement, le Realme GT 6T (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez AliExpress avec le code promo FRFS30.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Realme GT 6T. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un milieu de gamme avec de l’ambition

Avec le GT 6T, Realme suit la tendance consistant à affubler les smartphones du milieu de gamme d’une apparence haut de gamme, mais il semblerait que l’esthétisme passe avant la robustesse. L’avant est protégé uniquement par du Gorilla Glass Victus 2 tandis que les tranches sont en plastique, ce qui est tout de suite moins qualitatif, en revanche, la certification IP65 rattrape le coup. L’écran incurvé de 6,78 pouces est beaucoup mieux réussi puisqu’il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO en définition 2K (2 780 x 1 264 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Surtout, le constructeur chinois communique une luminosité de 6 000 cd/m², ce qui de la surenchère vu que 2 000 cd/m² suffisent largement lorsqu’on est en plein soleil.

Côté logiciel, on navigue sur Realme UI 5.0 basé sur Android 14 qui ne fait toujours pas l’impasse sur les bloatwares, mais qui parvient à proposer cette fois un suivi logiciel de 5 ans, sachant que d’autres constructeurs chinois proposent encore des suivi de trois ou quatre ans sur ce segment tarifaire. On retrouve des fonctionnalités intéressantes comme un cardiofréquencemètre qui prend les mesures via le capteur d’empreinte ou l’équivalent d’une Gomme Magique pour modifier ses photos. Pour ce qui est de l’autonomie, le Realme GT 6T embarque une batterie de 5 500 mAh avec une recharge de 120 W, mais la charge sans fil ne fonctionne pas ici. Selon le constructeur chinois, une charge complète prendrait 26 minutes.

Un bon smartphone, ni plus ni moins

Alors que le GT6 s’appuie sur un Snapdragon 8s Gen 3, le Realme GT 6T embarque un Snapdragon 7+ Gen 3 couplé ici avec 8 Go de RAM. Ces deux puces sont à peu près équivalentes en termes de puissance, si la Snapdragon 7+ Gen 3 offre des performances de pointe pour un SoC du milieu de gamme. Pour la partie gaming, le GT 6T devrait être en mesure de faire tourner les gros jeux du Play Store comme Fortnite et Genshin Impact, d’autant plus que le GPU de SoC est annoncé comme étant 45 % plus puissant que celui du Snapdragon 7 Gen 3. Mais le plus intéressant avec ce processeur est sa compatibilité avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Enfin, l’appareil photo du Realme GT 6T se compose d’un capteur principal de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, l’avant se dote d’un capteur frontal de 32 Mpx. Sur ce segment tarifaire, c’est souvent l’appareil photo qui fait l’objet de compromis, mais Realme a tout de même fait l’effort d’y ajouter un stabilisateur optique et de le doter d’une meilleure sensibilité à la lumière. Des améliorations sont aussi apportées dans le mode nuit avec une fonction permettant de combiner plusieurs expositions afin de capturer plus de détails même lorsqu’il y a peu de luminosité.

Afin de comparer le Realme GT 6T avec d’autres modèles que nous recommandons sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.