PlayStation Portal : le dernier best-seller de Sony est enfin de retour en promotion

LancĂ© il y a maintenant presque un an, le PlayStation Portal portait les rĂŞves d’une PS5 portable, mais nous nous sommes finalement retrouvĂ©s avec un pĂ©riphĂ©rique fonctionnant uniquement en remote play, ce qui ne l’a pas empĂŞchĂ© de trouver le succès. Aujourd’hui, il profite d’une lĂ©gère baisse de prix en passant de 219 euros Ă 199 euros.

La dĂ©ception de ne pas avoir une vĂ©ritable PS5 portable fonctionnant en cloud gaming aurait pu Ă©courter l’existence de la PlayStation Portal, et pourtant, ce pĂ©riphĂ©rique au potentiel gâchĂ© a rencontrĂ© un succès inattendu. D’après le cabinet Circana, le PlayStation Portal est un vĂ©ritable best-seller puisqu’il s’agit de l’accessoire de jeu vidĂ©o le plus vendu de l’annĂ©e 2024 aux États-Unis. Il n’est quasiment jamais en promotion, mais il fait tout de mĂŞme une exception aujourd’hui puisqu’il est possible de l’obtenir avec une petite rĂ©duction grâce Ă un code promo.

Le Sony PlayStation Portal en bref

Un Ă©cran de 8 pouces de bonne facture (mais pas d’OLED)

L’ergonomie et la prise en main d’une manette DualSense

Dans les 7 Ă 8 heures d’autonomie

Au lieu de 219 euros habituellement, le Sony PlayStation Portal est maintenant disponible en promotion Ă 199 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour) avec le code promo HAPPY20.

Sympa Ă prendre en main mais pourquoi la LCD ?

Console portable ? Non. La PlayStation Portal est plutĂ´t un genre de pĂ©riphĂ©rique fonctionnant en remote play et dont le design fait pas mal penser Ă la Nintendo Switch ou Ă la plupart des consoles portables sorties rĂ©cemment. On se retrouve avec deux moitiĂ©s de manette PS5 de chaque cĂ´tĂ© de l’Ă©cran de 8 pouces, une dalle… LCD. On s’attendait Ă mieux quand bien mĂŞme c’est bien calibrĂ© au niveau des couleurs, des contrastes et de la luminositĂ©. Concernant la dĂ©finition, on est sur du Full HD avec un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz. En exiger plus aurait eu un impact sur l’autonomie. Celle-ci est d’ailleurs de 7 Ă 8 heures grand max.

Niveau ergonomie, on retrouve les mĂŞmes sensations qu’avec une manette DualSense, d’autant plus que le PlayStation Portal reprend les technologies des gâchettes adaptatives et du retour haptique. Le premier reproduit parfaitement la tension appliquĂ©e Ă un objet dans le jeu comme une corde d’arc ou une pĂ©dale de frein tandis que le second utilise des micro-vibrations pour reproduire des effets de texture, quand un personnage progresse sur du sable par exemple. Sur la durĂ©e, la prise en main reste agrĂ©able, le PlayStation Portal ne pesant que 540 grammes. On est loin du Lenovo Legion Go et de ses 850 grammes.

Tant de potentiel si peu exploité

Le PlayStation Portal est une console de remote play, et uniquement de remote play. Pas de cloud gaming, pas de tĂ©lĂ©chargement en local, juste du remote play et ce Ă condition d’avoir une bonne connexion internet. En clair, cette console n’est pas diffĂ©rente d’un smartphone ou d’une tablette avec l’application Remote Play. Il est d’ailleurs dĂ©conseillĂ© de l’utiliser sur un rĂ©seau Wi-Fi public puisque le pĂ©riphĂ©rique est incapable de gĂ©rer l’affichage d’une page internet. Pour tirer le meilleur de ses performances, il vaut mieux brancher le PlayStation Portal Ă sa PS5 avec un câble Ethernet RJ45, on peut ainsi faire tourner les gros jeux en 60 FPS.

Ce qui veut dire qu’une connexion optimale est nĂ©cessaire pour profiter d’une expĂ©rience de jeu confortable, et encore… MĂŞme dans cette configuration, de petites latences peuvent ĂŞtre observĂ©es sur Spider-Man 2 ou Elden Ring par exemple. De manière gĂ©nĂ©ral, le PlayStation Portal offre des performances fluides mais il suffit de le mettre Ă cĂ´tĂ© d’un Ă©cran branchĂ© Ă une PS5 pour se rendre compte de quelques baisses de frame rate. Rien de dramatique, surtout pour un appareil qui s’appuie sur un Snapdragon 662, un processeur d’entrĂ©e de gamme sorti en 2019…

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony PlayStation Portal.

