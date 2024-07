En promo, ce récent smartphone pas cher signé Xiaomi va plaire aux petits budgets

Xiaomi vient tout juste de lancer son Redmi 13, un smartphone à moins de 200 euros qui propose pourtant certaines caractéristiques empruntées aux modèles premium. C’est en ce moment que son rapport qualité-prix est encore plus intéressant puisque Xiaomi l’affiche actuellement à 179 euros au lieu de 201 euros.

Des smartphones d’entrée de gamme présentant des caractéristiques de modèles haut de gamme : voici ce qu’on trouve en nombre dans le catalogue très fourni de Xiaomi. Sa gamme Redmi, en particulier, regorge de références offrant un très bon rapport qualité-prix, à l’image du tout récent Xiaomi Redmi 13, lancé à 200 euros. Capteur photo de 108 Mpx, écran 90 Hz, finitions premium… Ce smartphone ne manque pas d’atouts. Mais c’est en ce moment qu’il devient encore plus recommandable puisque son prix vient de passer sous la barre des 180 euros.

Les points essentiels du Xiaomi Redmi 13

Une dalle Full HD+ de 6,79 pouces + 90 Hz

Un capteur photo principal de 108 Mpx

Une batterie de 5 030 mAh + charge de 33 W

Lancé à 201,90 euros, le Xiaomi Redmi 13 est désormais proposé à 179,90 euros sur le site officiel de la marque.

Un smartphone tout en finesse

Visuellement, le Xiaomi Redmi 13 ressemble à beaucoup d’autres modèles de la très étoffée gamme Redmi. Ici, on a donc droit à des tranches plates, un dos en verre plutôt raffiné et cadre très fin (8,3 mm d’épaisseur). Autant dire que la marque n’a pas négligé le design de ce modèle. Le smartphone est aussi protégé par du Corning Gorilla Glass et est certifié IP53 : il résiste alors aux projections d’eau jusque dans une certaine mesure, mais ne promet pas d’être étanche.

Côté écran, on trouve une dalle Full HD+ de 6,79 pouces dont la luminosité maximale s’élève à 550 nits. L’écran présente également un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut s’ajuster intelligemment entre 30 et 90 Hz selon le contenu affiché ; pratique pour profiter d’une belle fluidité la plupart du temps, tout en économisant de la batterie si le mode 90 Hz n’est pas nécessaire.

Des clichés bien détaillés

Au dos du smartphone, on retrouve donc le fameux capteur de 108 Mpx, qui permet de capturer, selon la marque, des clichés bien détaillés et nets. Ajoutons à cela un zoom x3 « sans perte ». Un deuxième capteur macro de 2 Mpx complète le bloc, mais il sera probablement bien anecdotique. La caméra selfie de 13 Mpx devrait être de son côté bien plus intéressante.

Pour ce qui est des performances de l’appareil, celui-ci est propulsé par une puce de MediaTek, l’Helio G91-Ultra, épaulée par 8 Go de RAM. Une configuration qui vous permettra en théorie de faire tourner des tâches classiques (navigation, multitâche…) sans trop d’accrocs, mais attention aux ralentissements qui pourraient survenir à l’ouverture de quelques applications. Toutefois, n’espérez pas lancer de jeux trop gourmands avec les graphismes poussés à leur maximum.

Côté stockage, vous aurez 256 Go à disposition, mais avec une carte microSD, vous pourrez pousser jusqu’à 1 To. Enfin, côté autonomie, le Redmi 13 embarque une batterie de 5 030 mAh, qui permet de tenir, selon Xiaomi, toute une journée d’utilisation prolongée. La batterie s’accompagne d’une charge de 33 W.

