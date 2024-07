Amazon n’hésite pas à casser le prix du OnePlus Nord 3 suite à l’arrivée de son successeur

Avec l'arrivée de son successeur, le OnePlus Nord 3 reste un bon smartphone à conseiller. Il possède une belle fiche technique dont le prix chute fortement dans sa version la plus musclée : 377 euros contre 549 euros de base.

Le OnePlus Nord 3 est un smartphone équilibré cherchant à offrir une expérience haut de gamme, tout en parvenant à rester accessible. Ce modèle s’équipe d’une puce performante, d’un chargeur très rapide et d’une interface très agréable à utiliser. Malgré l’arrivée de la quatrième itération, ce dernier met en avant de belles caractéristiques et pour bien moins cher aujourd’hui. Sa version la plus musclée coûte 172 euros de moins.

Ce qu’on apprécie du OnePlus Nord 3

Son design soigné et son écran Amoled à 120 Hz

Sa puissance grâce à sa puce MediaTek Dimensity 9000

Sa charge très rapide de 80 W

Dans sa version 256 Go et 16 Go de RAM, le OnePlus Nord 3 est disponible à 549 euros, mais grâce à cette remise de 31 %, il s’affiche en ce moment à 377,20 euros sur Amazon.

Un joli smartphone avec quelques concessions

Le OnePlus Nord 3 choisit un revêtement en verre qui offre de jolis reflets. On retrouve des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, même si son grand format le rend moins pratique à utiliser d’une seule main. Il s’appuie d’ailleurs sur une diagonale de 6,74 pouces qui offre un grand confort de visionnage. Sa dalle ne déçoit pas : Amoled Full HD+ et 120 Hz pour une navigation agréable.

Sur la partie photo, le téléphone peut compter sur un capteur principal IMX 890 de 50 Mpx avec OIS, d’un ultra-grand-angle de 8 Mpx (optique f/2,2) et un capteur de 2 mégapixels. Dans les faits, il offre de jolies de clichés détaillés de jour, mais une fois de nuit, il sera à la peine.

Il brille par ses performances

OnePlus choisit d’intégrer un processeur haut de gamme de 2021, le Dimensity 9000, le rival du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Si nous n’avons pas eu l’occasion de tester le Nord 3, il encaisse bien les jeux gourmands avec des graphismes élevés. Il est livré sous Android 13, avec l’interface OxygenOS. Dans l’ensemble, c’est une interface réactive, très plaisante à utiliser au quotidien avec un tas de personnalisations. Reste à savoir si vous êtes prêt à faire ces concessions : être limité à deux ans de mise à jour logiciel Android.

Le Nord 3 est un téléphone rassurant à utiliser, grâce à sa batterie de 5 000 mAh, mais tout dépendra de votre utilisation. Le constructeur chinois ne s’arrête pas là et propose un bloc d’alimentation de 80 W. Une puissance qui annonce un temps de recharge très rapide : le smartphone se recharge de 0 à 100 % en 30 minutes.

