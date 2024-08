Cdiscount retire 420 € à ce puissant laptop gaming (RTX 4070, i7 13ᵉ gen, 144 Hz)

L’Asus TUF Gaming F15 est un laptop à la configuration pointue capable de délivrer de solides performances. Avis aux gamers : il se trouve en promotion à 1 279 euros au lieu de 1 699 euros habituellement.

Avec des composants dernière génération, cet Asus TUF Gaming F15 vous permettra de tout faire, y compris lancer les jeux les plus exigeants ou des logiciels performants. Il intéresse particulièrement pour sa fiche technique musclée (RTX 4070, i7 de 13ᵉ génération…), mais aussi pour son prix, qui bénéficie actuellement d’une belle remise de 420 euros.

Que propose cet Asus TUF Gaming F15 ?

Un processeur Core i7 (13ᵉ gen) et une RTX 4070

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un stockage de 512 Go extensible et 16 Go de RAM

Habituellement proposé à 1 699,99 euros, l’ordinateur portable Asus TUF Gaming F15 se négocie en ce moment à 1 279,99 euros sur le site Cdiscount.

Un laptop imposant, avec un écran qui promet une belle fluidité

Avec ses dimensions imposantes, son rétroéclairage RGB sous le clavier et sur le capot ainsi que la ventilation sur la tranche arrière, il n’y a pas de doute, cet Asus TUF Gaming F15 est bien un laptop gamer. Commençons par son écran : une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces se parant d’une définition Full HD (1 920 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une fonction bien utile lors des combos nerveux qui ne tolèrent aucun retard ou flou de mouvement.

Au niveau du châssis, on a une connectique complète avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, sans oublier la prise jack 3,5 mm. Vous avez également un port Ethernet pour assurer une connexion Internet stable, ce qui peut être bienvenu pour vos parties en multijoueur.

Des performances en béton

Dans ses entrailles, on retrouve la RTX 4070 est l’une des cartes graphiques les plus puissantes de Nvidia, devancée uniquement par la RTX 4080 et la RTX 4090. Concrètement, elle vous permet de jouer à n’importe quel jeu en 1440p à 80 FPS avec les features activées, à savoir le ray-tracing et le DLSS 3. Vous pouvez aussi compter sur son espace de stockage pour ranger votre ludothèque, mais si le SSD M.2 de 512 Go ne suffit pas, vous avez un second emplacement pour étendre sa capacité.

Du côté du processeur, c’est un Intel Core i7 13620H épaulé par 16 Go de mémoire vive qui fait tourner le tout. Une configuration à l’aise pour faire du multitâche ou du montage vidéo, sans ralentissements.

Enfin, si l’autonomie n’est généralement pas exceptionnelle sur cette catégorie de produit, ici, on a tout même une batterie de 90 Wh, et une compatibilité avec la technologie de charge rapide : 50 % d’autonomie en 30 minutes.

