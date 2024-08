Ce récent TV 4K Mini-LED de 65″ (144 Hz, HDMI 2.1) noté 9/10 perd déjà 410 € de son prix

Testé par nos soins il y a quelques semaines, ce téléviseur TCL 65C89B avec sa dalle mini-LED a été noté 9/10 après nos investigations ! Aujourd’hui, il peut vous revenir à seulement 989 € grâce à cette offre chez Darty.

TCL 65C89B // Source : frandroid

La série C89B profite d’une dalle Quantum Dots avec mini-LED, ultra lumineuse. Nous avons fait le test de ce modèle le mois dernier et sa note de 9 sur 10 parle d’elle-même. Si ce téléviseur vous plait, sachez que Darty, propose de l’acquérir avec de belles remises qui commencent avec une ODR de 200 euros, et une possible réduction de 10 % supplémentaire avec un retrait en magasin chez Darty pouvant faire tomber le prix sous la barre des 1000 euros.

Un téléviseur ultra-complet

Dalle 144 Hz, HDMI 2.1, VRR, HDR10+, Dolby Vision IQ

Un design impressionnant

Une qualité d’image premium

Un mode jeu puissant

Au départ à 1 399 euros, le TCL 65C89B est aujourd’hui disponible en promotion à 1099 euros via une ODR sur Darty et si vous optez pour un retrait en magasin, une remise supplémentaire de 10 % s’applique faisant passer le prix à 989 euros.

Une dalle LED associée au Quantom Dots pour une image spectaculaire

Le téléviseur TCL 65C89B intègre un écran de 65 pouces (165 cm) avec une dalle mini-LED et un panneau Quantom Dots proposant taux de rafraîchissement de 144 Hz compatible avec les protocoles HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Du côté du son, la série C89B propose un système 2.2.2 canaux avec un woofer installé à l’arrière du TV associés à deux haut-parleurs positionnés sur la partie supérieur au dos du téléviseur.

À savoir sur les protocoles HDR (HDR10/10+ et Dolby Vision), ils utilisent tous les deux les métadonnées dynamiques pour optimiser les images coté luminosité, contraste et de colorimétrie en fonction des scènes de la vidéo. L’une des différences principales est que le Dolby Vision n’est pas un protocole ouvert, il faut que les appareils soient compatibles avec le programme de Dolby. Ce qui fait du TCL un très bon téléviseur est donc, en plus de sa qualité d’image, sa polyvalence au niveau des protocoles HDR.

Taillé pour le gaming

Le TCL 65C89B est comme indiqué plus haut polyvalent, et cela va de même pour le gaming, que ce soit sur console ou PC. Cette dalle est apte à supporter une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz par le biais des cartes graphiques des ordinateurs. Ainsi, une parfaite fluidité sera ressentie dans tous les jeux vidéo qui sont compatibles. Parfait pour la prochaine sortie du tant attendu Black Myth Wukong.

Un mode jeu est aussi disponible, là aussi le temps de retard est de 14,7 ms d’input lags, ce qui équivaut à moins d’une image de retard entre l’appui sur la manette et l’interaction à l’écran. Le TCL ne sera pourtant pas le meilleur dans cette catégorie, puisque les dernières sorties de TV OLED chez Samsung, Panasonic et LG peuvent descendre à des chiffres records jusqu’à 9,3 ou 9,1 ms.

Du côté du système d’exploitation, c’est Google TV qui est à l’œuvre. Avec son affichage clair, l’interface s’adapte à l’historique des utilisateurs et les commandes sont faciles d’accès avec de nombreux raccourcis. Les applications phares de streaming sont évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant.

