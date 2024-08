Nokia 3310 : la version revisitée de ce téléphone mythique est en promotion sur Amazon

Le célèbre Nokia 3310 est l’un des mobiles les plus résistants de son époque. Afin de surfer sur la vague de la nostalgie, Nokia a sorti en 2017 une version moderne du 3310 qui est aujourd’hui en promotion sur Amazon, faisant passer son prix de 59,99 euros à seulement 42,90 euros.

Humane Mobile Devices (HMD), la société qui possède la marque Nokia, n’est pas à son premier essaie des téléphones dits Boring (ennuyeux en français), comprenez par là un téléphone qui n’a pas toutes les fonctionnalités des smartphones actuels. Le Nokia 3310 fut à son époque un concentré de technologie, mais aussi est surtout un symbole de résistance. Aujourd’hui, Amazon brade sa version remastérisée de 2017.

Le Nokia 3310 remaster en trois points

Un classique revisité

Petit et très léger avec un poids de 79 g

Un téléphone pour téléphoner

Au lieu de 59,99 euros sur le site officiel, le Nokia 3310 (version 2017) est aujourd’hui disponible en promotion à 42,90 euros sur Amazon.

Un Phone pas Smart

Le Nokia 3310 dans sa version de 2017 sort de l’ordinaire, ce n’est pas un smartphone, mais un téléphone fait pour contacter des gens via des appels et des SMS. Il possède les applications pour la navigation internet, la lecture de mail… Si vous arrivez à passer l’étape de configuration ou l’écriture d’une recherche. Ensuite, préparez une loupe pour l’écran de 256 couleurs QVGA de 2,4 pouces !

Certes, le Nokia 3310 ne rivalisera pas avec les smartphones du moment (et même ceux d’avant), en revanche sa simplicité d’utilisation en font un choix idéal comme téléphone de secours. Son autonomie offre plusieurs jours sans recharge (via un câble micro-USB non fourni), évitant le coup de la panne, loin des distractions de ce monde, ce mobile pourrait aussi être un choix judicieux pour retrouver du calme dans un quotidien régie par les réseaux sociaux et toutes les notifications.

Une fiche technique, extrêmement réduite

Loin des standards actuels, le Nokia 3310 de 2017 se voit en un minimaliste, en commençant par sa mémoire de 16 Mo qui rend l’utilisation d’une carte SD obligatoire. Côté connectivité, le 3310 est compatible avec la 2G seulement avec des micro-SIM, prévoyez donc un adaptateur nano-SIM. Le Bluetooth sera de la partie, mais il faut oublier les plateformes de streaming audio comme Youtube Musique ou Spotify. En revanche, avec des fichiers MP3, le partage sur des écouteurs sans fil ou des enceintes connectées sera possible.

Petit retour dans le passé avec le module radio, qui avec l’aide d’écouteur filaire, (servant d’antenne) vous permettra d’écouter les radios FM et les diffuser sur vos périphériques Bluetooth en même temps. Une petite flopée d’applications est disponible, passant d’un navigateur Opéra, aux applications Gmail et Facebook, ensuite les classiques tel qu’une lampe torche, alarme, calculatrice et le célèbre jeu Snake ! A noté que ce dumb-phone ne possède pas de GPS.

Un appareil photo de 2 Mégapixels avec un flash LED est aussi disponible, loin des dernières prouesses du secteur, mais ce sera amplement suffisant pour un téléphone d’appoint n’ayant que pour usage simple une communication via SMS et appels téléphoniques.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nokia 3310 (2017).

