Cette batterie externe Xiaomi de 20 000 mAh est l’accessoire pas cher qui peut sauver votre été

Vous cherchez une batterie externe abordable pour vos vacances ? Ce modĂšle signĂ© Xiaomi de 20 000 mAh est parfait pour remplir ce rĂŽle, d’autant plus qu’elle se trouve en promo Ă moins de 20 euros.Â

Xiaomi Redmi Power Bank // Source : Boutique officielle

Les batteries externes peuvent ĂȘtre trĂšs utiles dans la vie de tous les jours, surtout si vous partez en vacances. Les derniers modĂšles de smartphone ont beau ĂȘtre plus endurants, il peut tout de mĂȘme vous arriver de tomber en rade de batterie dans un trou perdu sans prise Ă©lectrique. D’oĂč l’utilitĂ© d’opter pour une batterie externe, et celle de Xiaomi d’une capacitĂ© de 20 000 mAh peut vous sauver la mise plus d’une fois et coĂ»te moins de 20 euros grĂące Ă cette offre.

La Xiaomi Redmi Power Bank, c’est quoi ?

Une batterie externe assez compacte pour l’emmener avec soi facilement

Avec une capacité de 20 000 mAh

Deux ports USB-A, un port USB-C et Micro-USB

La Xiaomi Redmi Power Bank 20 000 mAh est habituellement vendu Ă 29,99 euros, mais en ce moment, on la trouve en promotion Ă 19,99 euros sur le site de la marque.

Une batterie externe minimaliste, mais robuste

La Xiaomi Redmi Power Bank est une batterie externe au design soigné, sans négliger la robustesse. Ses dimensions compactes et notamment son épaisseur de 1,5 cm permettent de la ranger facilement dans une poche.

Nous avons donc ici un accessoire élégant qui parvient à se fondre dans son environnement dans tous les sens du terme. De plus, des multiples protections préviennent les risques de surcharge, de surchauffe, de surtension ou encore les courts-circuits.

Avec une grande capacité pour recharger plusieurs fois son smartphone

Elle possĂšde une grande capacitĂ© de 20 000 mAh qui vous donne la possibilitĂ© de recharger entiĂšrement un smartphone au moins quatre fois avant Ă©puisement. Elle ne fonctionne pas seulement avec les smartphones de Xiaomi, mais aussi avec les modĂšles d’autres constructeurs et mĂȘme les iPhone d’Apple.Â

Concernant la connectique, elle est plutĂŽt gĂ©nĂ©reuse et compte deux ports USB-A ainsi qu’un port USB-C et un port micro-USB. La Redmi Power Bank se montre ainsi polyvalente et peut rĂ©pondre Ă tous les besoins, que ce soit pour recharger deux appareils en mĂȘme temps ou encore recharger la batterie externe elle-mĂȘme. Enfin, cet accessoire offre Ă©galement une puissance de recharge de 18 W, qui n’est pas la plus vĂ©loce, mais permet de rĂ©cupĂ©rer des pourcentages assez rapidement.

