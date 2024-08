À moitié prix, la sonnette connectée Ring Video Doorbell (2e gen) est encore plus recommandable

Si vous souhaitez surveiller le pas de votre porte, en votre absence ou non, la meilleure solution reste la sonnette connectée dotée d’une caméra. L’un des modèles les plus pratiques du marché est la Ring Video Doorbell, qui est actuellement à moitié prix sur Amazon : on peut en effet la trouver à 49,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Si certains choisissent d’installer une caméra de surveillance connectée à l’extérieur de leur domicile pour garder un œil sur le pas de leur porte, être alerté dès qu’un mouvement est détecté ou tout simplement pour interagir avec leurs visiteurs, d’autres décident d’opter pour une solution plus complète et même plus pratique : une sonnette connectée, qui agit comme une vraie sonnette, mais qui est aussi dotée d’une caméra et de fonctionnalités intelligentes bien rassurantes. La Ring Video Doorbell est l’une des références les plus connues du marché et son succès est justifié. La bonne nouvelle, c’est qu’elle coûte moins de 50 euros en ce moment grâce à une réduction de 50 %.

Ce qu’il faut savoir sur la Ring Video Doorbell

Elle filme en 1080p

Elle détecte les mouvements

Elle embarque un micro bidirectionnel

Habituellement proposée à 99,99 euros, la Ring Video Doorbell (2e génération) est actuellement disponible en promotion à 49,99 euros sur Amazon. Un essai gratuit de l’abonnement Ring Protect pendant 30 jours est aussi proposé et vous permettra notamment d’enregistrer et de partager les moments filmés par la sonnette que vous auriez manqués.

Une installation simplissime

Le premier avantage de la Ring Video Doorbell, qui devrait rassurer les allergiques au bricolage, est sans conteste son installation facile et très facile. Cette sonnette connectée sans fil étant dotée d’une batterie rechargeable intégrée, vous pourrez la fixer directement au mur. Mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, la raccorder aux fils existants de votre sonnette sur le mur extérieur, ce qui permet de bénéficier d’une alimentation continue.

Une fois l’installation terminée, vous n’aurez plus qu’à connecter l’appareil à un réseau Wi-Fi via l’application Ring. Notez aussi que la sonnette a été conçue pour résister à l’eau et aux températures comprises entre -20°C et 48°C : elle a donc toute sa place en extérieur.

Bien plus qu’une sonnette

La Ring Video Doorbell n’est pas qu’une simple sonnette. Elle est tout d’abord capable de filmer des images nettes en 1080p, y compris de nuit puisqu’une vision nocturne est disponible. Elle permet également d’avoir un large aperçu des alentours grâce à son angle de vision de 155° à l’horizontale. La détection de mouvement avec envoi de notifications est aussi de la partie. Notez d’ailleurs qu’il est possible de personnaliser les paramètres de détection de mouvements pour se concentrer uniquement sur des zones spécifiques, par exemple. Pratique pour économiser de la batterie, d’ailleurs, étant donné qu’on ne reçoit ainsi que les notifications réellement souhaitées. Les notifications sont de plus envoyées sur le smartphone lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette.

La sonnette connectée est aussi équipée d’un haut-parleur et d’un micro bidirectionnel pour échanger avec ses visiteurs. La fonction « vidéo en direct » est aussi mise à disposition pour voir à tout moment ce qu’il se passe dehors, depuis un smartphone ou sur une tablette. La Ring Video Doorbell étant compatible avec Alexa, vous pourrez aussi jumeler des appareils connectés d’Amazon, comme les Echo Show, à la sonnette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées du moment.