Decathlon Rockrider E-EXPL 500 S : le prix de ce VTT électrique haut de gamme dégringole de 500 €

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 500 S fait partie des plus récents VTT électriques premium de la marque. Ce modèle idéal pour les randonnées en moyenne montagne est actuellement moins onéreux que d’habitude, puisque la marque le propose à 1 999 euros au lieu de 2 499 euros.

Decathlon détient un catalogue très fourni et varié de références de vélos électriques adaptés à chaque besoin, du deux-roues parfait pour les trajets urbains au modèle taillé pour les randonnées et les parcours vallonnés. Les aventuriers pourront d’ailleurs se diriger vers la gamme de VTT électriques premium Rockrider, qui adoptent une allure plus sportive. L’un des plus récents VTTAE de la série, le Rockrider E-EXPL 500 S, est une valeur sûre grâce à sa fiche technique complète et pointue. La bonne nouvelle, c’est qu’il est moins cher que d’habitude grâce à une réduction de 500 euros.

Les points fort du Decathlon Rockrider E-EXPL 500 S

Un VTTAE tout suspendu et robuste

Un moteur offrant un couple de 50 Nm + 280 % d’assistance

Une bonne autonomie

D’abord affiché à 2 499 euros, le VTT électrique Decathlon Rockrider E-EXPL 500 S est aujourd’hui disponible en promotion à 1 999 euros chez Decathlon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Decathlon Rockrider E-EXPL 500 S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un modèle solide et bien équipé

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 500 S est un VTT à assistance électrique doté d’un cadre tout suspendu qui promet un bon confort sur les chemins cassants avec du dénivelé modéré, comme en moyenne montagne. Ce cadre en aluminium, aux finitions très soignées, respire la solidité, ce qui est tout de même bien plus rassurant pendant des randonnées en pleine nature. En revanche, ne vous attendez pas à un poids plume puisque ce VTTAE pèse tout de même 26,2 kg : il sera peut-être moins dynamique à la conduite, mais ce poids promet au moins une belle robustesse. Notez par ailleurs que comme le reste des Rockrider de Decathlon, ce VTT présente une garde au sol élevée et une géométrie plus engagée avec un guidon au niveau de la selle.

Ce Rockrider E-EXPL 500 S possède par ailleurs une fourche et un amortisseur X-Fusion O2 ayant chacun un débattement de 130 mm, ce qui permet de profiter d’une conduite confortable même sur les chemins en descente. Concernant le reste des équipements, on trouve notamment des pneus crantés de 29 pouces, pratiques pour rouler même dans des conditions difficiles, ainsi que des freins à disques hydrauliques Tektro de 180 mm, bien sécurisants.

Un VTT qui démontre une belle puissance, même sur les montées

Le Rockrider E-EXPL 500 S embarque un moteur central Brose C d’une puissance maximale de 380 W et offrant un couple de 50 Nm ; une bonne configuration pour aborder les montées et emprunter n’importe quelle route de randonnée un peu irrégulière. Le vélo électrique propose même 280 % d’assistance, histoire de grandement faciliter la conduite sur les montées un peu plus rudes. On a aussi droit à trois modes d’assistance (Eco, Standard, Boost) et à un mode piéton.

Enfin, le cadre du Rockrider E-EXPL 500 S renferme une batterie de 500 Wh. Si cela vous paraît trop peu, vous pourrez opter pour une « extension » de batterie, vendue séparément, de 360 Wh. Ainsi, en matière d’autonomie, vous pourriez faire jusqu’à 64 kilomètres à faible dénivelé et plus de 100 km avec l’extension batterie. Un ajout qui devrait convenir aux passionnés de longues sorties en montagne.

Si vous souhaitez comparer le Decathlon Rockrider E-EXPL 500 S avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.