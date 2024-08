Les nouvelles Xbox Series X et S sont disponibles en précommande

C’est en juin dernier que Xbox a annoncé trois nouvelles consoles, lors de son Showcase durant la période de la Summer Game Fest. Aujourd’hui, les nouvelles Xbox Series X et S sont toutes les trois disponibles en précommande.

Il y a deux nouvelles Xbox Series X, une blanche entièrement dématérialisée et une autre type effet galactique avec lecteur de disque. La nouvelle Xbox Series S conserve son coloris original, mais avec un plus gros stockage. Deux mois après l’officialisation, les trois nouvelles consoles de Microsoft sont dès maintenant disponibles en précommande.

Où précommander les nouvelles Xbox Series ?

Notez que toutes les précommandes courent jusqu’au 15 octobre 2024.

Xbox Series S – Robot White 1 To

La Xbox Series S – Robot White 1 To est disponible à 349 euros sur Amazon et Boulanger, soit le même prix que l’édition Black lancée il y a peu de temps.

Xbox Series X – Digital Edition

La Xbox Series X – Digital Edition est disponible à 499 euros sur Amazon et Boulanger, donc 50 euros de moins que le modèle avec lecteur de disque.

Xbox Series X – Galaxy Black

La Xbox Series X – Galaxy Black vient avec 2 To de stockage et est une édition limitée et exclusive du Microsoft Store.

Quelles sont les différences avec les autres Xbox Series ?

Il ne s’agit là en rien d’une nouvelle console à proprement parler, ni même d’une console mid-gen comme pourra l’être la PS5 Pro si les rumeurs se confirment. Non, la Xbox Series S – Robot White 1 To apporte, comme son nom l’indique, le double de stockage par rapport à la Xbox Series S d’origine, et la Xbox Series X – Digital Edition supprime simplement le lecteur de disque et arbore un nouveau coloris pour finalement passer au tout dématérialisé.

Ce sont donc les mêmes consoles, avec la même architecture, les mêmes performances et les mêmes jeux. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’entre la PS5 Slim et la PS5 Slim Digital Edition, il y a 100 euros d’écart, mais que 50 euros pour leurs homonymes chez Xbox. Et, avec son édition Xbox Series X Galaxy Black 2 To exclusive, Microsoft pose la première pierre des consoles premium avec un prix de 649 euros, soit 100 euros de plus qu’une Xbox Series X classique. On pourrait même dire 150 euros de plus si l’on prend en compte le prix original de la console, qui pour rappel était de 499 euros en 2020.

