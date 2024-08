Blink Mini 2 : première baisse de prix pour cette caméra de surveillance connectée compacte et polyvalente

La nouvelle caméra de surveillance connectée Blink Mini 2 est, contrairement à sa prédécesseure, capable de s’installer en extérieur, même si elle a toujours autant sa place en intérieur également. Ce modèle discret a atteint son prix le plus bas sur Amazon, site sur lequel on peut le trouver à 27,99 euros au lieu de 39,99 euros.

La caméra de surveillance Blink Mini 2. // Source : Amazon

Dans le catalogue de Blink, marque de sécurité appartenant à Amazon, on trouvait jusqu’ici une seule caméra de surveillance connectée pensée pour l’extérieur, la Blink Outdoor. Mais une nouvelle référence résistante aux intempéries, et qui peut donc être installée dehors, a fait son apparition récemment dans la gamme : la Blink Mini 2, deuxième itération de la caméra connectée compacte et discrète du fabricant. Alors que la première Blink Mini ne pouvait que prendre place à l’intérieur du domicile, ce nouveau modèle est donc bien plus polyvalent. La bonne nouvelle, c’est qu’il bénéficie actuellement de sa première baisse de prix.

Les points essentiels de la Blink Mini 2

Une caméra d’extérieur et d’intérieur

Un champ de vision élargi (143°)

Un projecteur intégré

La détection de mouvements disponible

Lancée à 39,99 euros, la Blink Mini 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 27,99 euros sur Amazon.

Historique des prix pour la Blink Mini 2 sur Amazon // Source : Keepa.

Un modèle polyvalent

Contrairement à la première Blink Mini, la Blink Mini 2 est à la fois une caméra de surveillance connectée pensée pour l’intérieur et un modèle pouvant être installé à l’extérieur, et ce, grâce à sa résistance aux intempéries. En revanche, notez que le modèle en réduction ne s’accompagne pas de l’adaptateur secteur résistant aux intempéries : si vous souhaitez installer la Blink Mini 2 dehors, vous devrez vous en procurer un.

Que vous la mettiez à l’extérieur de votre domicile ou en son sein, la Blink Mini 2 s’installe très facilement et se configure tout aussi simplement depuis l’application Blink. Il vous suffira de l’ajouter à l’application, de la connecter au Wi-Fi et de suivre les indications. Une fois bien installée, la Blink Mini 2 pourra filmer des images en 1080p de jouer, tandis que la nuit, une vision nocturne en couleur pourra être proposée grâce au projecteur intégré. Cette deuxième génération est d’ailleurs dotée d’un champ de vision élargi de 143° contre 110° pour l’ancien modèle.

Des fonctionnalités rassurantes

La Blink Mini 2 embarque plusieurs autres fonctionnalités rassurantes comme la détection de mouvements et l’envoi de notifications dès qu’une présence est repérée. Notez d’ailleurs que grâce à l’abonnement Blink, vous pourrez recevoir des notifications connectées grâce à la vision par ordinateur intégrée en cas de détection de personnes ; ainsi, la caméra peut distinguer les humains des objets et des animaux qui passeraient devant son champ. Rassurez-vous, un essai gratuit de 30 jours est inclus pour l’achat de la Blink Mini 2. L’abonnement vous permet également d’enregistrer et de partager des clips dans le cloud et de visionner jusqu’à 90 minutes de vidéo en direct continue par session.

Enfin, l’audio bidirectionnel est aussi disponible et permet d’échanger avec les visiteurs. Blink appartenant à Amazon, Alexa est forcément de la partie. Ainsi, si vous possédez par exemple un écran connecté compatible, vous pourrez regarder la vidéo en direct de votre caméra et même programmer des routines.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.