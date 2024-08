10 euros, c’est tout ce que coûte ce forfait 5G géant de 200 Go

L’un des forfaits mobile les plus intéressants du moment se trouve chez RED by SFR. L’opérateur propose une enveloppe de 200 Go de 5G à 9,99 euros par mois. Une offre idéale pour celles et ceux qui ont besoin d’une grosse quantité de données chaque mois.

Il n’est heureusement plus si rare de dénicher des forfaits 5G généreux en données à des prix mensuels assez bas. Certaines marques de téléphonie proposent même des offres à plus de 150 Go à moins de 10 euros par mois, pour le plus grand plaisir des gros utilisateurs d’Internet qui n’ont pas un budget démesuré. Actuellement, RED by SFR met justement à disposition un forfait mobile 5G de 200 Go à moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait RED by SFR ?

200 Go de données 5G en France métropolitaine et 27 Go en UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau SFR

En ce moment, le forfait 5G de 200 Go proposé par RED by SFR est affiché à 9,99 euros par mois. Et c’est évidemment sans engagement.

Une énorme quantité de données 5G pour tout le mois

Celles et ceux qui passent de longues heures chaque jour sur leur smartphone traquent les forfaits géants généreux en données. Autant dire que le forfait 5G de 200 Go actuellement proposé par RED by SFR devrait leur convenir, puisqu’il permet de scroller sur les réseaux sociaux pendant un long moment, de consulter une multitude de sites Internet toute la journée, de regarder plusieurs épisodes de série en streaming à la suite ou encore de jouer en ligne tout en ayant encore (normalement) des Go non utilisés à la fin du mois. Et grâce au réseau 5G, il est possible d’enchaîner ces tâches en profitant de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son appareil. Bien sûr, le smartphone doit être compatible 5G pour pouvoir en profiter.

Par ailleurs, si l’utilisateur voyage dans l’Union européenne ou dans les DOM, il aura aussi accès à une enveloppe de 27 Go, ce qui est largement assez pour continuer à naviguer sur le web de façon confortable en déplacement. Sachez aussi que si l’enveloppe globale de 200 Go n’est pas suffisante pour vous, vous pourrez toujours ajouter 50 Go à votre forfait en payant la somme de 10 euros. Et pour 5 euros en plus par mois, il est possible de bénéficier de 35 Go dans l’Union européenne et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Une bonne place sur le podium des sites 3,5 GHz

Ce forfait de RED by SFR comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Retenez toutefois que chaque appel ne peut pas excéder une durée de 3h et qu’il sera coupé au-delà. De plus, les appels, SMS et MMS sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Enfin, le forfait fonctionne évidemment avec le réseau de SFR, qui dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national ayant gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 4G, il couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 7 955 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

