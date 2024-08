Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector a rarement été aussi abordable : 269 € au lieu de 599 € pour ce vidéoprojecteur Full HD avec Android TV

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector n’est plus tout jeune, mais il reste encore aujourd’hui une excellente référence capable d’afficher de belles images sur une grande surface. Si on le recommande encore maintenant, c’est notamment en raison de son prix, qui passe de 599 euros à 269 euros chez Rakuten grâce à une réduction et à un code promo, valable uniquement aujourd’hui.

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector. // Source : Rakuten

Les picoprojecteurs sont des vidéoprojecteurs compacts qui ont l’avantage d’être nomades, de ne pas prendre beaucoup de place et même de remplacer un TV si l’on n’a pas énormément de place chez soi. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est justement un bon représentant de ce type d’appareil. Et si on le conseille aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour sa capacité à diffuser des images en Full HD jusqu’à 120 pouces, mais c’est aussi pour son prix, qui chute sous les 270 euros aujourd’hui.

Que propose ce Xiaomi Mi Smart Compact Projector ?

Un format compact

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Android TV 9.0

Google Assistant

Lancé à 599 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact Projector est aujourd’hui disponible à 269 euros chez Rakuten grâce au code promo RAKUTEN30, valable uniquement aujourd’hui.

Le prix réduit du Xiaomi Mi Smart Compact Projector après application du code promo RAKUTEN30 sur le site de Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Compact Projector. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un format bien pratique

Le premier atout de ce Xiaomi Mi Smart Compact Projector est évidemment son format mini particulièrement pratique à prendre en main. À la différence des autres vidéoprojecteurs très massifs que l’on installe sur un meuble pour ne plus y toucher ensuite, ce picoprojecteur compact présente des dimensions vraiment réduites (11,5 x 15 x 15 cm) qui le rendent facilement transportable. Ajoutons à cela un poids plume de 1,3 kg. Vous pouvez donc le porter très aisément, et même l’emporter avec vous en vacances si vous le souhaitez puisqu’il n’est vraiment pas encombrant.

Concernant sa connectique, le Xiaomi Mi Smart Compact intègre un port HDMI, un port USB 2.0 et une prise casque. Notez en revanche que ce modèle se branche sur secteur et qu’il n’est pas doté d’une batterie. Dommage d’ailleurs que Xiaomi ait fait l’impasse sur l’USB-C, ce qui nous oblige à avoir un chargeur en plus à la maison…

Petit par la taille, grand par l’image

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est certes un petit appareil, mais il est tout de même capable de diffuser des images en Full HD sur une surface allant jusqu’à 120 pouces, du moins si le projecteur est situé à 3 mètres de la surface de projection. Si vous le placez à 2 mètres du mur, les images seront affichées sur une surface de 80 pouces. La mise au point est quant à elle automatique et la luminosité s’élève jusqu’à 500 lumens grâce à ses LED. Le format HDR10 est également pris en charge et offre un rendu plus dynamique grâce à une extension de la plage de luminosité. De quoi profiter de beaux contrastes.

Le picoprojecteur embarque par ailleurs Android TV 9.0 et son lot d’applications phares, à commencer par les plateformes de streaming les plus connues. Google Assistant est donc évidemment de la partie pour vos requêtes vocales. Sachez aussi que le Mi Smart Compact Projector peut être connecté à votre Wi-Fi ou au Bluetooth pour ensuite diffuser votre musique depuis un smartphone ou un ordinateur. D’ailleurs, côté audio, l’appareil embarque deux haut-parleurs de 5 W qui peuvent délivrer un son surround de qualité et qui prennent en charge les formats Dolby Digital et DTS-HD.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.