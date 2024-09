Ce forfait 5G écrase la concurrence avec ses 200 Go à 8 €/mois seulement

La veille des French Days, Cdiscount mobile frappe fort avec son nouveau forfait 5G peu onéreux et plus que généreux en données : cette offre propose pas moins de 200 Go de data pour seulement 8 euros par mois.

Les opĂ©rateurs mobiles rivalisent d’offres toujours plus allĂ©chantes Ă l’approche de la rentrĂ©e. Certains forfaits comportent par exemple des enveloppes de donnĂ©es 5G consĂ©quentes tout en Ă©tant affichĂ©s Ă des prix très bas. C’est justement le cas de Cdiscount mobile, qui propose actuellement ce qui est probablement la meilleure offre du moment : 200 Go de 5G pour moins de 8 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

200 Go de données 5G en France métropolitaine

19 Go en 4G en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 200 Go proposĂ© par Cdiscount mobile coĂ»te 7,99 euros par mois. C’est bien sĂ»r sans engagement et la carte SIM n’est qu’Ă 1 euro.

Une enveloppe plus que conséquente tous les mois

Les utilisateurs qui ont besoin d’une quantitĂ© considĂ©rable de donnĂ©es 5G pour pouvoir scroller de longues heures sur les rĂ©seaux sociaux sans ĂŞtre Ă court de Go le 15 du mois seront forcĂ©ment intĂ©ressĂ©s par le forfait 5G de 200 Go de Cdiscount mobile. Cette offre vous permet ainsi de surfer sur le web, visionner des Ă©pisodes de sĂ©rie en streaming ou encore de jouer en ligne sans trop faire attention au temps passĂ© sur l’Ă©cran. Et vous pourrez Ă©videmment faire du partage de connexion avec moult appareils, et le tout, en ayant encore (normalement) des Go restants en fin de mois.

Et pour couronner le tout, le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son appareil. Ce dernier doit toutefois être compatible, et vous devrez aussi vous situer dans une zone couverte par le réseau 5G de Bouygues Telecom, qui est ici automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait, Cdiscount mobile étant un MVNO, ou opérateur virtuel.

Par ailleurs, notez que si vous voyagez dans un pays européen ou dans les DOM, une enveloppe supplémentaire de 19 Go de données vous accompagnera lors de vos déplacements, mais en 4G uniquement.

Un bon réseau à la clé

Ce forfait inclut Ă©galement les appels, SMS et MMS illimitĂ©s depuis la France mĂ©tropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numĂ©ro français. Cependant, quelques règles s’appliquent ici : vous ne devrez pas dĂ©passer 3 heures par appel, et ne pas contacter plus de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Enfin, l’offre de Cdiscount mobile permet, comme mentionné ci-dessus, de profiter de l’excellent réseau de Bouygues Telecom. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, Bouygues Telecom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 6 704 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

