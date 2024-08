HP propose une grosse config’ gaming sous RTX 4090 avec 1 000 € de réduction

HP vous offre l’opportunité de vous équiper avec un PC portable gaming à la puissance brute : une machine performante équipée d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 bénéficiant d’une offre spéciale rentrée. Il passe ainsi de 3 499 euros à 2 499 euros.

HP Omen 17-ck0039nf // Source : Frandroid

Les PC de bureautique pour la rentrée sont bien pratiques, mais si vous cherchez de la puissance, que ce soit pour les jeux vidéo ou parce que votre travail et votre utilisation des ordinateurs nécessitent une configuration haut de gamme : rien ne vaut un PC gamer. C’est ce que vous retrouvez avec le HP Omen 17-ck2013nf qui bénéficie d’une remise de 1 000 euros directement sur le site de HP.

Les points forts du HP Omen 17

Carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 avec 16 Go de mémoire GDDR6

2 x 16 Go de RAM DDR5-4800 MHz

Processeur Intel Core i7-13700HX de 13ᵉ génération

Normalement vendu 3 499 euros, le PC portable gamer HP Omen 17-ck2013nf est aujourd’hui disponible à 2 499 euros sur le site de Dell. En plus, vous pouvez réclamer gratuitement une copie du tout nouveau jeu Star Wars Outlaws d’Ubisoft.

Une configuration solide pour plusieurs années

Le PC portable HP Omen 17-ck2013nf est une machine dite gaming, car elle embarque une carte graphique dédiée puissante, parmi les plus récentes du marché : une Nvidia GeForce RTX 4090 avec 16 Go de mémoire GDDR6 dédié. C’est donc tout naturellement qu’il est conseillé si vous êtes un gamer qui souhaite jouer aux dernières nouveautés, même les plus gourmandes, peu importe l’endroit.

D’ailleurs ça tombe bien, en achetant cette machine sur le site de Dell, vous recevez un code d’activation sous 15 jours pour Star Wars Outlaws. Il s’agit du tout dernier jeu de la franchise, développé par Ubisoft, un monde ouvert où vous incarnez une hors-la-loi du nom de Kay Vess. L’activation se fait via l’application GeForce Experience à retrouver sur le PC.

PC gaming donc, mais pas uniquement, car qui peut le plus, peut le moins. Ainsi, vous pouvez l’utiliser pour toutes vos activités du quotidien, et en faire aussi un usage professionnel. Notamment si vous travaillez dans le montage photo/vidéo, le développement web ou le graphisme, des domaines dans lesquels il pourrait être utile.

Un PC portable aux dimensions généreuses

Même si le HP Omen 17-ck2013nf se classe dans la catégorie des PC portables, parce que c’est ce qu’il est, il reste plutôt imposant. Il mesure 397,1 x 262 x 27 mm pour 2,78 kg. En comparaison d’un PC plus classique, ça peut paraître beaucoup, mais c’est totalement justifié, ne serait-ce que par la présence de la carte graphique.

Cette dernière n’est pas le seul atout de la machine, puisque vous retrouvez une puce Intel i7-13700HX de 13ᵉ génération, cadencé au maximum à 5,0 GHz. Il est accompagné de 2 x 16 Go de RAM DDR5 4800 MHz et d’un SSD de 1 To. Il tourne avec Windows 11, ce qui permet de faire tourner les jeux et softwares les plus récents.

L’écran est imposant, avec une dalle de 17,3″ qui affiche de la QHD (2560 x 1440) avec un taux de rafraîchissement maximum de 240 Hz pour une latence de 3 millisecondes. Un PC gamer puissant donc, mais qui a un coût tout de même très élevé malgré la promotion.

Parce qu’il y a des PC gaming adaptés à tous les budgets, avec des configurations plus ou moins intéressantes, nous vous conseillons de consulter notre guide comparatif sur le sujet pour vous aider à trouver l’ordinateur qui vous convient.