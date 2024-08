Ce laptop Lenovo doté d’un i5 13e gen tombe à un super prix après 200 euros de réduction

Que vous soyez un Ă©tudiant Ă la recherche d’une machine pour vous accompagner en cours ou un professionnel en quĂŞte d’un outil de travail puissant, le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 peut combler vos attentes. D’autant qu’il est possible de l’avoir Ă 576,73 euros au lieu de 769,01 euros.

On y est, c’est le dernier week-end avant la rentrĂ©e officielle lundi : le mois de septembre commence, les Ă©coliers retournent Ă l’Ă©cole, le travail reprend pour celles et ceux qui sont partis en aoĂ»t. Bref, il faut s’Ă©quiper et ça tombe bien, chez Lenovo un code promo couplĂ© Ă une offre de rĂ©duction permet de bĂ©nĂ©ficier d’une remise de 192 euros sur le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9.

Les avantages du Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9

Tourne avec un processeur Intel Core i5-13420H 13ᵉ génération

16 Go de RAM et un SSD M.2 de 512 pour la mémoire

Écran WUXGA IPS de 15,3″

Le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 coûte normalement 769,01 euros sur le site officiel de la marque. En ce moment il est affiché à 676,73 euros et si vous ajoutez le code promo WE2LENOVO avant de payer, il passe à 576,73 euros.

Un ordinateur compact, facile Ă transporter

Le principe mĂŞme d’un PC portable, c’est de pouvoir ĂŞtre emmenĂ© partout pour travail en mode nomade. Il faut donc qu’il soit relativement compact et surtout lĂ©ger. Des critères que remplit le Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 9 qui ne pèse qu’1,89 kg. CĂ´tĂ© Ă©paisseur, il n’excède pas les 17 mm. Comme ça vous pouvez facilement le glisser dans votre sac, sans risquer qu’il s’abĂ®me puisque la marque garantie une conception robuste.

On peut sans mal qualifier cet ordinateur portable d’ultrabook, mĂŞme s’il ne lĂ©sine pas sur sa configuration. Ă€ commencer par une dalle IPS de 15,3″ qui affiche une rĂ©solution de 1920 x 1200 pixels. On pourrait lui reprocher sa luminositĂ© de 300 nits peut-ĂŞtre un peu faible. Par contre, on apprĂ©cie le taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz, tout Ă fait adaptĂ© Ă la bureautique.

Le processeur Intel Core i5 Ă sa place dans cette configuration bureautique

Ce n’est pas parce que cet ordinateur est principalement dĂ©diĂ© Ă la bureautique qu’il faut nĂ©gliger sa puissance. Au contraire, avec cet IdeaPad Slim 5i Gen9, vous pouvez rĂ©aliser toutes vos tâches de bureau et de bureautique sans attendre 10 minutes entre deux clics.

C’est en partie grâce au processeur Intel Core i5-13420H de 13ᵉ gĂ©nĂ©ration, accompagnĂ© de ses 16 Go de mĂ©moire LPDDR5X-5. Dommage que cette dernière soit soudĂ©e, ça empĂŞche de faire Ă©voluer la configuration manuellement.

Enfin, ce n’est pas parce qu’il est compact qu’il ne propose pas une connectique gĂ©nĂ©reuse : vous retrouvez donc deux ports USB-A 3.2 Gen1, deux ports USB-C 3.2 Gen1 compatibles DisplayPort dont un pour l’alimentation. Il y a aussi un port HDMI, une prise casque/micro et un lecteur de carte SD, pour parer Ă toute Ă©ventualitĂ©.

