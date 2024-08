La tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE+ est à moitié prix grâce à ce pack économique chez Boulanger

La tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE+, plus haut de gamme que le modèle Fan Edition classique, offre un bon rapport qualité-prix dans le secteur premium. C’est encore plus le cas quand elle est moins chère, comme actuellement : Boulanger la propose en effet dans un pack avec une coque de protection affiché à 349 euros, alors que la tablette a été lancée à 699 euros.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec sa gamme de produits siglés Fan Edition (FE), Samsung parvient à proposer des appareils premium plus abordables que les modèles les plus haut de gamme de chaque série. Par exemple, la récente tablette Samsung Galaxy S9 FE+ présente une fiche technique complète, mais un prix bien moins élevé que les autres membres de la famille Galaxy Tab S9. Et elle est encore moins onéreuse actuellement grâce à une promotion et à une ODR.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Une très belle dalle de 12,4 pouces + 90 Hz

Une puce Exynos 1380

Une grosse autonomie

Alors que la tablette a été lancée à 699 euros dans sa version 8 + 128 Go, le pack comprenant une tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE+ et une coque de protection est actuellement affiché à 499 euros chez Boulanger. Mais grâce à une ODR de 150 euros valable jusqu’au 29 septembre 2024, le pack peut vous revenir à 349 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une sublime dalle au centre de la tablette

La Samsung Galaxy Tab S9 FE+ est une tablette à l’aspect premium et aux excellentes finitions, même si ses bordures auraient gagné à être moins épaisses. On aurait aussi aimé qu’elle soit plus légère, elle qui pèse tout de même 628 grammes, mais elle offre heureusement une bonne prise en main, malgré sa diagonale plutôt conséquente (12,4 pouces) pour une tablette. N’oublions pas le gros point fort de ce design, à savoir sa certification IP68, qui signifie qu’elle résiste à l’immersion jusqu’à 1 m de profondeur ainsi qu’à la poussière.

Pièce maîtresse de cette tablette, l’écran nous a aussi particulièrement séduits, avec sa dalle WCXGA (2 560 x 1 600 pixels) de 12,4 pouces, qui propose en plus un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 90 Hz. Certes, on n’a pas droit au mode 120 Hz, ce qui est pour certains une concession assez regrettable, mais les 90 Hz restent tout à fait suffisants pour profiter d’animations bien fluides. Rappelons d’ailleurs que pour les versions FE, les compromis sont nécessaires afin de maintenir un prix suffisamment bas, et à ce tarif, ils sont bien plus acceptables.

Un bel outil de productivité

Côté logiciel, la Galaxy Tab S9 FE+ tourne sous One UI 6, basée sur Android 14, et aura droit à quatre années de mises à jour majeures ainsi qu’à cinq années de patchs de sécurité. Un bon point pour durabilité. La tablette propose également un mode multitâche très efficace, de même que le mode DeX, qui modifie l’interface pour la faire ressembler à un ordinateur. Un ensemble qui devrait ravir les travailleurs effectuant des tâches de bureautique simples au quotidien.

Côté performances, on doit se contenter d’un Exynos 1380, que l’on trouve aussi dans le Samsung Galaxy A54 d’ailleurs. Pour un usage classique, fait de bureautique et de streaming vidéo, la tablette se montre très réactive et sans ralentissement. Cependant, pour des jeux plus gourmands, la tablette se montre assez limitée. Enfin, pour ce qui est de son endurance, la Samsung Galaxy Tab S9 FE+ peut proposer deux jours d’utilisation avant de devoir passer par la case recharge. Un très bon résultat, donc. Et pour la recharge par USB-C, on peut compter sur une puissance maximale de 45 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S9 FE+.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles du moment.