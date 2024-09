Ce TV 4K Neo QLED Samsung de 55 pouces, sorti il y a peu, baisse déjà de 550 €

Le Samsung TQ55QN85D est un téléviseur 4K sorti cette année et bénéficiant donc des dernières innovations de la marque coréenne en termes de technologie d’image et de son. Vous le retrouvez avec une réduction de 550 euros chez E.Leclerc, soit 749 euros au lieu de 1 299 euros.

TV Neo QLED Samsung TQ55QN85D 2024 // Source : Samsung

Ce téléviseur 4K Samsung de 55″ est disponible sur le marché depuis avril 2024. Il est équipé de Neo QLED, pour afficher une image aux couleurs éclatantes, aux contrastes marquées et un rendu naturel. Vous pouvez en plus compter sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’image automatiquement, même provenant de sources extérieures.

Les points forts du Samsung TQ55QN85D

Il est équipé du processeur NQ4 AI Gen2 qui assure l’upscaling 4K (entre autres)

Compatible Dolby Atmos sans-fil Q-Symphony pour un son de qualité

Les applications des FAI sont intégrées

Au lieu de 1 299 euros, le téléviseur Samsung TQ55QN85D est aujourd’hui en promotion à 749 euros chez E.Leclerc, et ce, jusqu’au 26 septembre (et selon les stocks disponibles).

Un téléviseur connecté à tous les niveaux

Avec le Samsung TQ55QN85D, vous avez un téléviseur récent, datant d’avril 2024, qui bénéficiera de 5 ans de mises à jour garanties. Bien entendu, il s’agit d’une Smart TV, connectée à Internet pour vous permettre d’accéder à toutes les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné. Mais la connexion Internet ne sert pas qu’à ça.

Ce téléviseur est doté du hub gaming Samsung qui permet de jouer via le Cloud, sans avoir besoin de console. Il suffit d’avoir un compte, au Xbox Game Pass par exemple, une manette Bluetooth et vous pouvez jouer comme si vous aviez une console. Si votre connexion suit, vous n’aurez aucune latence et profiterez de la fluidité en 120 Hz de la TV.

Mais ce n’est pas tout, et c’est une des plus grosses innovations de cette TV : elle inclut les services connectés des principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ainsi, avec vos identifiants, vous pouvez accéder à tous vos services sans passer par votre box.

Un téléviseur bardé de technologies d’amélioration de l’image

Le Samsung TQ55QN85D fonctionne avec le processeur nouvelle génération NQ4 AI Gen2. Il s’agit d’un modèle récent et puissant capable de traiter l’image en temps réel pour en améliorer le rendu. Ce qui est bien c’est que ça fonctionne aussi depuis les sources qui ne sont pas nativement en 4K. La Full HD est upscalée grâce à l’IA, sans pour autant dénaturer l’image de base, pour un résultat réaliste.

L’audio n’est pas en reste, ce qui est rare pour un téléviseur. Avec une configuration 2.2 pour une puissance de 40W, vous avez un son compatible Dolby Atmos sans-fil qui profite de Q-Symphony pour faire fonctionner les haut-parleurs en harmonie avec votre éventuelle barre de son.

Tout ce qu’on pourrait reprocher à ce téléviseur, c’est son écosystème Samsung un peu fermé auquel il manque quelques applications, comme MyCanal.

