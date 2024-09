Cet opérateur dégaine à son tour un forfait 5G de 220 Go à moins de 10 €/mois

Après Cdiscount la semaine dernière, c’est Prixtel qui propose Ă son tour un forfait 5G très gĂ©nĂ©reux et Ă petit prix : son offre flexible « Le grand » comporte en effet une enveloppe de 220 Go pour 9,99 euros par mois.

En cette rentrĂ©e, les opĂ©rateurs rivalisent de forfaits mobile intĂ©ressants avec des enveloppes de donnĂ©es proposĂ©es Ă des prix mensuels tout doux. Aujourd’hui, c’est Prixtel qui frappe fort avec son forfait flexible « Le grand » qui met Ă disposition 220 Go de 4G ou de 5G pour moins de 10 euros par mois. En plus, cette offre est flexible et permet aux utilisateurs de ne payer que ce qu’ils consomment : il est ainsi possible de payer un peu plus tous les mois pour avoir droit Ă encore plus de Go.

Que propose ce forfait Prixtel ?

220 Go de 5G en France mĂ©tropolitaine + 15 Go de donnĂ©es dans l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de SFR

Actuellement, le forfait 4G « Le grand » de Prixtel, avec option 5G gratuite, est divisĂ© en plusieurs paliers : de 0 Ă 220 Go pour 9,99 euros par mois, de 220 Go Ă 240 Go pour 12,99 euros par mois et de 240 Go Ă 260 Go pour 15,99 euros par mois. L’offre est bien sĂ»r sans engagement.

Un forfait bien généreux

Ce forfait mobile « Le grand » propose plusieurs paliers : plus vous consommez de Go, et plus vous payez. Mais le palier qui nous intĂ©resse, c’est le premier, avec lequel on a droit Ă 220 Go maximum pour moins de 10 euros par mois. L’option 5G est mĂŞme gratuite et permet de bĂ©nĂ©ficier de dĂ©bits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son smartphone, Ă condition qu’il soit compatible, Ă©videmment.

Avec une enveloppe de 220 Go, vous aurez largement de quoi faire pour naviguer sur Internet durant de longues heures, jouer Ă des jeux en ligne, visionner plusieurs Ă©pisodes de sĂ©rie en streaming Ă la suite ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans problème. Et si vous avez besoin de plus de Go certains mois, vous pourrez toujours dĂ©passer ces 220 Go pour aller jusqu’Ă 260 Go, en payant un supplĂ©ment. Par ailleurs, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union europĂ©enne ou dans les DOM, vous aurez accès Ă une enveloppe de 15 Go de donnĂ©es, une quantitĂ© qui ne bouge pas, peu importe le palier que vous aurez atteint Ă la fin du mois.

Un bon réseau 5G à la clé

Ce forfait mobile comprend Ă©galement les appels, SMS et MMS illimitĂ©s depuis la France mĂ©tropolitaine. Quand vous ĂŞtes dans l’Union europĂ©enne ou dans les DOM, les communications sont aussi illimitĂ©es vers ces zones et la France. En revanche, elles ne le sont pas vers les DOM, vers l’UE et l’international depuis la France, ni depuis l’international (hors UE et DOM, donc).

Enfin, depuis son rachat par SFR via sa maison mère Altice, Prixtel, qui est un MVNO (ou opérateur virtuel), est tributaire de manière exclusive du réseau d’antennes national de l’opérateur français. La branche mobile de SFR dispose d’un réseau qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, avec 7 955 sites à l’heure actuelle d’après l’ARCEP.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Prixtel.

Si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

