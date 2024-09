Le ruban lumineux connecté Philips Hue est en promotion pour changer l’ambiance de votre pièce sans payer le prix fort

Le ruban lumineux Lightstrip Plus de Philips Hue peut se plier, se façonner à votre guise et se fixer sur n’importe quelle surface pour créer une ambiance chaleureuse dans votre pièce. Si cet objet connecté vous intéresse, sachez qu’il est en ce moment disponible à 69,99 euros au lieu de 89,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Un Lightstrip Philips Hue autour des marches d’un escalier. // Source : Darty

On ne trouve pas que des ampoules connectées dans le très large catalogue de Philips Hue. Celui-ci comporte également d’autres types d’éclairage intelligent assez sympathiques, à l’image du Lightstrip Plus, un ruban lumineux que l’on peut façonner de mille manières différentes pour apporter une petite touche colorée et chaleureuse dans un intérieur un peu trop terne. En ce moment, on le trouve d’ailleurs en promotion à -22 %.

Les points forts du Lightstrip Plus de Philips Hue

Un ruban lumineux avec 16 millions de couleurs disponibles

Souple et détachable

Fonctionne avec les assistants vocaux

Auparavant affiché à 89,99 euros, le Lightstrip Plus White & Color de Philips Hue est aujourd’hui disponible en promotion à 69,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Un ruban souple et facile à installer

Le Lightstrip Plus de Philips Hue se présente sous la forme d’un long ruban lumineux flexible de 2 mètres que l’on peut fixer sur n’importe quelle surface dure. Et son gros plus, c’est qu’il est pliable et donc façonnable comme on le souhaite : il est ainsi suffisamment souple pour s’adapter aux contours d’un escalier ou d’un objet de décoration particulier. Il fera aussi son petit effet sous un meuble, derrière un téléviseur ou dans une corniche.

De plus, si le Lightstrip est trop long pour un espace en particulier, vous pourrez toujours le couper le long des lignes indiquées sans l’endommager. Et si au contraire, vous avez besoin d’un peu de rab de lumière, il est possible d’acheter des bandes d’extension pour créer une bande continue mesurant jusqu’à 10 mètres.

Une lumière colorée pour un intérieur cozy

Une fois installé où vous le souhaitez, ce Lightstrip Plus White & Color peut diffuser une lumière colorée personnalisée. Sur l’application, vous pourrez faire votre choix parmi plus de 16 millions de couleurs, mais aussi une foule de nuances de blanc, de la plus froide à la plus chaude. Il y a donc largement de quoi faire pour se concocter des compositions lumineuses adaptées à chaque moment de la journée, et ce, directement depuis l’application de la marque. Et pour vous faciliter la tâche, Philips Hue a pensé à la compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri. Ainsi, vous pourrez lancer des requêtes vocales à tout moment pour personnaliser, activer ou désactiver votre éclairage très facilement.

Toutefois, pour que l’expérience soit vraiment complète, on vous conseille de vous équiper d’un pont de connexion Hue Bridge, vendu séparément. Il s’agit d’une pièce indispensable pour bénéficier d’une longue portée grâce au protocole Zigbee, technologie que le pont utilise pour se connecter à votre Wi-Fi. Ce Bridge donne ainsi accès à une foule de fonctionnalités, comme la possibilité de contrôler votre éclairage même lorsque vous n’êtes pas chez vous, définir des routines, créer des scènes personnalisées ou encore simuler une présence chez vous en votre absence. Il est néanmoins possible de se passer du pont et d’utiliser simplement le ruban avec le Bluetooth, mais la portée sera moins longue (environ 10 mètres). Heureusement, l’application est aussi utilisable sans le pont et il est toujours possible d’y moduler l’intensité des couleurs du Lightstrip.

Pour en savoir encore plus sur la gamme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien démarrer avec les ampoules connectées Philips Hue.