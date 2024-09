Ce grand TV 4K QLED de 75 pouces n’est qu’à 699 €, le genre de promos qu’on ne voit pas tous les jours

Avec sa dalle géante QLED et ses multiples compatibilités, le TV Hisense 75E79KQ fait sans aucun doute partie des modèles les plus recommandables du moment. C’est encore plus le cas lorsqu’il est en promotion, comme actuellement : chez Conforama, on peut ainsi le trouver à 699,99 euros au lieu de 1 199 euros au lancement.

Le TV Hisense 75E79KQ. // Source : Conforama

Hisense est une marque qui détient un catalogue de téléviseurs fourni avec de belles pépites à l’intérieur. On y trouve notamment des références dotées de dalles géantes compatibles avec de multiples normes vidéo, à l’image du TV QLED Hisense 75E79KQ, qui a plus d’un atout. Son premier bon point ? Son excellent rapport qualité-prix, puisque le tarif baisse de 500 euros aujourd’hui.

Les points essentiels du TV Hisense 75E79KQ

Une grande dalle QLED 4K de 75 pouces

Compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG

Compatible DTS:X et Dolby Atmos

Auparavant proposé à 1 199 euros sur d’autres sites, le TV QLED Hisense 75E79KQ est désormais proposé à 699,99 euros chez Conforama.

Un écran de cinéma à la maison

Le TV Hisense 75E79KQ devrait ravir les amateurs de cinéma, qui pourront visionner leurs films favoris dans les meilleures conditions, c’est-à-dire sur une dalle géante qui donne (presque) l’impression de se tenir face à un écran de cinéma. Avec sa diagonale de 75 pouces (soit 189 centimètres), ce téléviseur marque clairement des points. Mais avant de vous l’offrir, assurez-vous tout de même d’avoir un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle et de bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce, pour ne pas vous abîmer les yeux.

Ce modèle dispose par ailleurs d’un design très élégant, avec son écran aux bordures quasi invisibles, ce qui renforce l’immersion. Côté qualité d’image, on a non seulement droit à la technologie QLED, qui promet un excellent traitement de l’image avec un bon niveau de contrastes, mais aussi à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels), pour des images toujours nettes et bien détaillées. La dalle est aussi compatible Dolby Vision IQ, HDR 10, HDR10+ et HLG. Côté son, le Dolby Atmos et le DTS:X sont là pour offrir un résultat immersif et bien enveloppant.

Un système d’exploitation bien fluide

Le TV Hisense 75E79KQ est un modèle tournant sous Vidaa U, l’OS maison du fabricant. Cette interface, au sein de laquelle la navigation est particulièrement fluide, met à disposition un grand nombre d’applications phares de streaming. L’assistant vocal Alexa est par ailleurs de la partie, ainsi que Vidaa Voice, la technologie de contrôle vocal développée par Hisense.

Enfin, ce TV n’est peut-être pas le meilleur modèle pour les joueuses et joueurs, en raison de l’absence de ports HDMI 2.1 et de sa dalle limitée à 50/60 Hz. Les détenteurs d’une console next-gen ne pourront par exemple pas profiter de la fonctionnalité 4K@120 Hz. On se console avec la présence du VRR (Variable Rate Refresh) ainsi que de l’ALLM (Auto Low Latency Mode), et d’un mode Jeu pour jouer avec une latence limitée et une assez bonne réactivité.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références géantes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.