À -40 %, cette tablette Lenovo avec son écran 2K est encore plus intéressante après les French Days

La K11 Plus est une tablette récente de Lenovo qui se montre efficace et surtout pratique pour travailler avec son grand écran et sa légèreté. À la fin des French Days, on la trouve encore moins chère : 269 euros au lieu de 449 euros.

Certains travailleurs nomades utilisent une tablette tactile pour pouvoir effectuer diverses tâches en déplacement sur un appareil léger qui ne prend pas trop de place dans leur sac. L’outil doit toutefois être suffisamment puissant et doté d’un écran assez grand pour permettre de travailler confortablement. La Lenovo K11 Plus peut justement être une bonne solution pour ces travailleurs. D’ailleurs, on la trouve à moins de 270 euros en ce moment.

Que propose la Lenovo K11 Plus ?

Une dalle 2K de 11,5 pouces + 90 Hz

Une puce Snapdragon 680

Une batterie de 8 600 mAh

De base à 449 euros, la Lenovo K11 Plus est en ce moment remisée à 269 euros chez Boulanger.

Un grand écran bien fluide

Pour intéresser les travailleurs nomades, ou les personnes désireuses de pouvoir emporter leur appareil partout sans difficulté, la Lenovo K11 Plus se devait d’être légère et fine. C’est justement le cas ici puisque cette tablette tactile pèse 520 g et que son épaisseur ne dépasse pas les 7,2 mm. Peu encombrante, elle se glisse donc facilement dans un sac et peut être transportée partout sans problème.

Les utilisateurs devraient être encore plus intéressés par son écran de 2K (2 000 x 1 200 pixels) de 11,5 pouces, qui propose donc une grande surface d’affichage et un bon niveau de détails. Inutile de préciser qu’on n’aura pas besoin de coller son nez sur la dalle pour lire correctement chaque information affichée. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui promet une belle fluidité, que cela soit pour du jeu, la navigation ou des vidéos.

Optimisée pour le multitâche

Dans les entrailles de la Lenovo K11 Plus, on trouve une puce Qualcomm Snapdragon 680 épaulée par 8 Go de RAM et complétée par 256 Go de stockage, que l’on peut étendre jusqu’à 1 To grâce à l’ajout d’une carte microSD. Certes, ce processeur n’est pas le plus puissant, mais il devrait vous permettre d’effectuer vos tâches sans ralentissement. Surtout, la tablette a été optimisée pour le multitâche puisque la marque a pensé à y intégrer des fonctionnalités comme le mode multifenêtres. Notez par ailleurs que pour être encore plus productif, vous pouvez vous équiper d’un stylet Lenovo Tab Pen Plus et d’un clavier amovible, vendus séparément.

Enfin, côté autonomie, la Lenovo K11 Plus dispose d’une batterie de 8 600 mAh qui permet, selon la marque, d’assurer environ 12 heures de visionnage de vidéos. Cependant, gardez en tête que l’autonomie peut varier selon l’utilisation. Côté connectique, on a droit à un port USB-C, à une prise casque et à un lecteur de cartes microSD.

