La récente tablette de Lenovo avec son écran 2K de 11,5″ est déjà en forte promotion chez Boulanger

La nouvelle Lenovo K11 Plus est une tablette efficace et surtout pratique pour travailler avec son grand écran et sa légèreté. En ce moment, Boulanger la propose à un très bon prix : 299,99 euros au lieu de 449 euros.

Certains travailleurs nomades utilisent une tablette tactile pour pouvoir effectuer diverses tâches en dĂ©placement sur un appareil lĂ©ger qui ne prend pas trop de place dans leur sac. L’outil doit toutefois ĂŞtre suffisamment puissant et dotĂ© d’un Ă©cran assez grand pour permettre de travailler confortablement. La Lenovo K11 Plus peut justement ĂŞtre une bonne solution pour ces travailleurs. D’ailleurs, on la trouve Ă moins de 300 euros en ce moment.

Que propose la Lenovo K11 Plus ?

Une dalle 2K de 11,5 pouces + 90 Hz

Une puce Snapdragon 680

Une batterie de 8 600 mAh

Au lieu de 449 euros, la Lenovo K11 Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 299,99 euros chez Boulanger.

Un grand Ă©cran bien fluide

Pour intĂ©resser les travailleurs nomades, ou les personnes dĂ©sireuses de pouvoir emporter leur appareil partout sans difficultĂ©, la Lenovo K11 Plus se devait d’ĂŞtre lĂ©gère et fine. C’est justement le cas ici puisque cette tablette tactile pèse 520 g et que son Ă©paisseur ne dĂ©passe pas les 7,2 mm. Peu encombrante, elle se glisse donc facilement dans un sac et peut ĂŞtre transportĂ©e partout sans problème.

Les utilisateurs devraient ĂŞtre encore plus intĂ©ressĂ©s par son Ă©cran de 2K (2 000 x 1 200 pixels) de 11,5 pouces, qui propose donc une grande surface d’affichage et un bon niveau de dĂ©tails. Inutile de prĂ©ciser qu’on n’aura pas besoin de coller son nez sur la dalle pour lire correctement chaque information affichĂ©e. Ajoutons Ă cela un taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz qui promet une belle fluiditĂ©, que cela soit pour du jeu, la navigation ou des vidĂ©os.

Optimisée pour le multitâche

Dans les entrailles de la Lenovo K11 Plus, on trouve une puce Qualcomm Snapdragon 680 Ă©paulĂ©e par 8 Go de RAM et complĂ©tĂ©e par 256 Go de stockage, que l’on peut Ă©tendre jusqu’Ă 1 To grâce Ă l’ajout d’une carte microSD. Certes, ce processeur n’est pas le plus puissant, mais il devrait vous permettre d’effectuer vos tâches sans ralentissement. Surtout, la tablette a Ă©tĂ© optimisĂ©e pour le multitâche puisque la marque a pensĂ© Ă y intĂ©grer des fonctionnalitĂ©s comme le mode multifenĂŞtres. Notez par ailleurs que pour ĂŞtre encore plus productif, vous pouvez vous Ă©quiper d’un stylet Lenovo Tab Pen Plus et d’un clavier amovible, vendus sĂ©parĂ©ment.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la Lenovo K11 Plus dispose d’une batterie de 8 600 mAh qui permet, selon la marque, d’assurer environ 12 heures de visionnage de vidĂ©os. Cependant, gardez en tĂŞte que l’autonomie peut varier selon l’utilisation. CĂ´tĂ© connectique, on a droit Ă un port USB-C, Ă une prise casque et Ă un lecteur de cartes microSD.

