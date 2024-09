Compatible HDR10+ et Dolby Vision, ce TV Qled Xiaomi 4K de 55″ est à -56 % chez la Fnac

Xiaomi se positionne avec des offres agressives sur ses TV grand public, en témoigne ce modèle Q1E 4K de 55″. Alors que la marque est plutôt réputée pour ses smartphones et autres objets connectés, elle propose quelque chose de solide avec ce modèle qui est disponible à moins de 350 euros chez Fnac.

Datée de 2021, la Xiaomi Q1E est un modèle qui existe uniquement au format 55″. Un petit téléviseur connecté qui est sorti à 799 euros sur le site de la marque et qui, à l’époque, était un peu trop cher pour ce qu’il proposait. En perdant 56 % de son prix chez la Fnac, il devient beaucoup plus intéressant, d’autant qu’il réserve quelques atouts dans sa manche.

Les points forts du Xiaomi Q1E 55″

Système Android TV hautement personnalisable et réactif

Pas beaucoup d’input lag, amis gamers, foncez !

La compatibilité avec le système DTS

Alors qu’il est sorti à 799 euros, le téléviseur Xiaomi Q1E 55″ est aujourd’hui affiché et disponible à 349,99 euros chez Fnac.

Un bon téléviseur 4K qui fait ce qu’on lui demande

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur et que vous avez un budget un peu limité, vous pouvez vous arrêter quelques secondes sur ce modèle Q1E par Xiaomi. Il s’agit d’une dalle Qled 4K de 55″ avec rétroéclairage LED pour une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Une configuration honnête pour le prix, et adaptée à toutes les pratiques.

Pour les gamers, c’est une bonne pioche, car il y a très peu d’input lag, seulement 10,4 ms. Ce qui fait qu’il y a moins de retard entre le moment où vous appuyez sur une touche de la manette et où l’action est répercutée à l’écran. Pour trouver mieux, il faut aller vers des modèles beaucoup plus chers, comme les LG C1 ou G1, et certains Samsung qui peuvent descendre à 9,5 ms.

En parlant de ça, pour brancher vos consoles et lecteurs externes, vous avez trois entrées HDMI 2.1, dont une compatible eARC. Par contre, pensez à aller dans les paramètres du téléviseur parce qu’elles sont limitées à la norme 1.4, il faut donc manuellement les passer en 2.0 ou 2.1.

Beaucoup plus intéressant à ce prix-lÃ

Lorsque le Xiaomi Q1E 55″ est sorti en 2021, à quasiment 800 euros, il faut être honnête : il ne les valait pas. Même si le design premium du téléviseur pouvait faire envie, avec en plus les promesses d’une compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et DTS, en pratique, il n’était pas vraiment à la hauteur. Les noirs tiraient plus vers le gris, les couleurs manquaient de vivacité et la colorimétrie était globalement un peu fade.

Il n’y a pas eu de miracles entre temps, même si le téléviseur a reçu quelques mises à jour. Mais en passant à 349,99 euros, il devient clairement beaucoup plus attractif. D’autant qu’en suivant quelques tutos sur YouTube pour optimiser les réglages de l’écran, vous pouvez arriver sur un résultat plus que convenable.

D’ailleurs, la navigation dans Android TV est plutôt fluide. Le Play Store permet de retrouver toutes vos apps de streaming et de gaming. Sans oublier que vous pouvez installer des apps depuis des sources externes si vous voulez étendre les possibilités. Tout ça se fait avec la télécommande en plastique livrée avec, avec des touches de raccourci pour Netflix et Prime, ainsi qu’un bouton central pour utiliser l’assistant Google. C’est pratique pour lancer directement des programmes en les cherchant à la voix.

Bref, le Xiaomi Q1E 55″ est un téléviseur honnête, surtout à ce prix-là . En plus, il arbore un design de qualité, avec des bords fins et peu d’épaisseur. Prévoyez juste un meuble d’au moins 105 cm de large et environ 26 cm de profondeur.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce téléviseur, vous pouvez consulter le test complet du Xiaomi Q1E 55″ juste ici.

Et pour découvrir les meilleurs TV 4K QLED ou OLED en 2024, Frandroid vous a concocté un petit guide d’achat pas piqué des hannetons.

