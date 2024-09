Lenovo LOQ : un puissant laptop gaming (Ryzen 7 8845HS, RTX 4060) avec 450 € de réduction

En ce moment sur Amazon, le Lenovo LOQ 15AHP9 profite de -32 % sur son prix initial. De quoi mettre en lumière les atouts de ce PC portable polyvalent, notamment avec son écran 144 Hz, son processeur Ryzen 7 série 8000 et sa carte graphique RTX 4060, qui en font un choix intéressant pour les joueurs, mais aussi les créatifs.

Le PC portable Lenovo LOQ 15AHP9 bénéficie actuellement d’une réduction significative sur Amazon. Cette offre promotionnelle rend ce modèle encore plus attractif, notamment grâce à son écran de qualité, son processeur performant et sa carte graphique dédiée qui permettent de profiter pleinement des derniers jeux et d’applications gourmandes, comme celles de la suite adobe par exemple.

Les points forts de ce Lenovo LOQ 15AHP9

Un bel écran 144 Hz Full HD lumineux

Sa carte graphique RTX 4060 pour faire tourner les derniers jeux

Son processeur Ryzen 7 série 8000 qui garantit une expérience fluide

Au lieu de 1 399 euros au lancement, le Lenovo LOQ 15AHP9 est désormais affiché au prix de 949,99 euros sur Amazon. C’est d’ailleurs actuellement le prix le plus bas pour ce modèle.

Historique des prix pour le Lenovo LOQ 15AHP9 sur Amazon // Source : Keepa.

Un design robuste et des connectivités complètes

Pour ce qui est de l’apparence générale et des connexions de ce laptop : le Lenovo LOQ 15AHP9 affiche un design que l’on peut qualifier de robuste avec ses 2,38 kg. L’écran fait partie de ses points forts avec un taux de rafraichissement de 144 Hz qui ravira les joueurs qui ont un réel besoin de fluidité sur leurs jeux. De plus, sa dalle IPS Full HD offre un rendu des couleurs fidèle, sans oublier son traitement antireflet pour améliorer le confort visuel même en environnement lumineux.

Ses connectiques sont complètes et accessibles, avec un port USB-C, une sortie HDMI, un port audio et deux ports USB 3.0 pour des transferts de données rapides. Le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6 permettent quant à eux de profiter de connexions sans fil ultra-efficaces. Le clavier de type chiclet est rétroéclairé et assure une utilisation confortable, même dans des environnements peu éclairés.

Une grande puissance globale, mais un stockage un peu limité

Le Lenovo LOQ 15AHP9 embarque une carte graphique haut de gamme, la NVIDIA GeForce RTX 4060, permettant de jouer aux jeux récents de manière fluide. Cette carte graphique, combinée à la technologie NVIDIA Optimus, assure un équilibre optimal entre performances et autonomie, en basculant intelligemment entre la GeForce RTX 4060 pour les tâches gourmandes et la carte graphique intégrée Radeon 780M pour les tâches plus légères.

Le processeur AMD Ryzen 7 8845HS et les 16 Go de RAM viennent compléter le tout pour une configuration largement capable de faire tourner la majorité des jeux AAA, mais aussi tous les logiciels utilisés par les créatifs, notamment pour le montage photo/vidéo.

Pour ce qui est du stockage, il faudra compter sur un SSD rapide et fiable de 512 Go uniquement. Bien qu’offrant une réactivité et une fluidité optimales pour toutes les tâches quotidiennes, cela reste un peu léger pour un PC qui se veut orienté gaming. Si besoin, l’espace de stockage peut être étendu grâce à un second SSD sur l’emplacement M.2 ou via un stockage externe USB 3.0/USB-C pour des transferts rapides.

