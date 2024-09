Moitié prix pour la Samsung The Terrace 3.0, une barre de son étanche pour le divertissement extérieur

Samsung tente un pari audacieux en proposant une barre de son étanche, certifiée IP55, pour accompagner un téléviseur d’extérieur ou une séance avec un vidéoprojecteur en plein air. Aujourd’hui, elle passe de 999 euros à 514,71 euros chez PC Componentes.

La barre de son Samsung The Terrace 3.0 HW-LST70T- // Source : Samsung

La Samsung The Terrace 3.0 HW-LST70T est une barre de son plutôt originale. Vous pouvez la poser dans votre salon ou salle de cinéma, mais plus original encore : vous pouvez l’utiliser en extérieur. Grâce à elle, vous bénéficiez d’une sonorisation puissante à 210 W pour faire plaisir à vos oreilles et celles des voisins.

Les points forts de la Samsung The Terrace 3.0

Certification IP55 pour un usage en extérieur

Une puissance de 210W avec un système 3.0

Compatible avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon

Vendue à 999 euros sur le site de la marque, la Samsung The Terrace 3.0 HW-LST70T est affichée à 514,71 euros chez PC Componentes.

Un son immersif, même dans votre jardin

Cette barre de son Samsung The Terrace 3.0 est assez originale. Le fait de pouvoir l’utiliser en extérieur est atypique, car il faut posséder une TV posée dehors. L’utilisation la plus probable à laquelle on pense, c’est un écran de vidéoprojecteur dans un jardin ou autre. Le fait qu’elle soit étanche, certifiée IP55, signifie que vous pouvez l’utiliser sous la pluie mais… Qui irait regarder la télé sous la pluie ?

Quoi qu’il en soit, la Samsung The Terrace 3.0 ne se cache pas derrière sa robustesse pour masquer une faiblesse technique. Que vous l’installiez sur une terrasse ou près de la piscine, cette barre de son délivre un son puissant et immersif avec une puissance de 210 W répartie sur sept haut-parleurs.

Grâce à son tweeter à large bande et à sa technologie Adaptive Sound, elle ajuste automatiquement le son en fonction des scènes, pour des dialogues parfaitement audibles. Pour des basses puissantes, la technologie Distorsion Cancelling permet de descendre dans les basses fréquences sans avoir besoin d’un caisson de basse supplémentaire, même si cette solution ne remplace pas totalement un caisson dédié.

Tout est fait pour faciliter les commandes vocales

Côté connectivité, la barre de son s’intègre aux téléviseurs Samsung via Wi-Fi, limitant ainsi l’encombrement des câbles. Elle est également compatible avec d’autres marques via Bluetooth ou une entrée optique. Elle est compatible avec l’assistant vocal Amazon Alexa, pour la contrôler à la voix : un atout pratique lorsque vous êtes occupé ou que vous ne souhaitez pas utiliser de télécommande. Vous pouvez aussi utiliser des services comme Spotify Connect avec Alexa, toujours en mode mains libres.

Toutefois, bien que ses basses soient renforcées par la technologie Distorsion Cancelling, elles ne peuvent ne pas être aussi profondes qu’avec un caisson de basse externe. Ses dimensions imposantes (1703 x 150 x 203 mm) et son poids de 6,7 kg peuvent rendre l’installation plus difficile et moins adaptée aux petits espaces. Cependant, ces limitations sont largement compensées par la qualité du son et la robustesse du produit.

