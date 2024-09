La version 512 Go du puissant Xiaomi Poco F6 Pro est bradée à -40 %

Le Xiaomi Poco F6 Pro est un smartphone disponible depuis le mois de mai 2024 et il s’est imposé comme un véritable porte-étendard de la marque qui se place en face de modèles comme le Google Pixel 8 ou le Samsung Galaxy S23 FE, mais en beaucoup plus abordable notamment avec cette promotion chez AliExpress.

Xiaomi Poco F6 Pro // Source : Frandroid

Le Poco F6 Pro est un smartphone puissant qui mise beaucoup sur sa puce Snapdragon 8 Gen 2, un processeur que vous retrouvez dans les Xiaomi 13 et 13 Pro, le Samsung Galaxy S23 Ultra ou encore le OnePlus 12R. Donc, avec un prix inférieur à 400 euros aujourd’hui, cela en fait l’un des meilleurs rapports performances-prix du moment pour le smartphone de Xiaomi.

Les points forts du Poco F6 Pro

Une conception atypique avec une coque arrière imitation pierre

La charge rapide 120W le fait passer de 0 Ã 100% en 25 minutes

Il est compatible WiFi 7 et Bluetooth 5.3, sans oublier la 5G

La version 512 Go du Poco F6 Pro a été lancée à 629 euros, mais aujourd’hui chez AliExpress, elle est affichée à 425,87 euros. Si vous ajoutez le code promo FRFS50, il passe à 375,87 euros.

Attention : le lien vous amène sur la version 256 Go, pensez-bien à choisir la version 512 Go, ce serait dommage de se priver !

Son atout principal : son écran OLED 120 Hz

Le Xiaomi Poco F6 Pro a débarqué dans le marché des smartphones en jouant des coudes et en roulant des mécaniques pour se faire une place dans un paysage déjà bien encombré. Avec des concurrents bien sévères comme le Google Pixel 8 et le Samsung Galaxy S23 FE , déjà évoqués plus haut, il fallait bien qu’il trouve quelque chose pour se démarquer.

Ça commence par un écran Oled de 6,67″ qui affiche de la QHD+ avec un taux de rafraîchissement que vous pouvez mettre à 1 Hz et monter jusqu’à 120 images/seconde. Si vous jouez beaucoup sur smartphone, vous allez découvrir des animations d’une grande fluidité, c’est vraiment le top. Par contre, petit conseil : mettez le profil en mode Saturé pour avoir le meilleur rendu, le mode par défaut étant un peu fade. On aurait un meilleur contraste que 110:1, même s’il fait l’affaire pour un usage classique.

Des performances honnêtes malgré des compromis techniques

Le processeur du smartphone est un Snapdragon 8 Gen 2 gravé en 4 nm qui fait des merveilles : il se hisse au niveau de plus gros smartphones comme le Google Pixel 8A, le Samsung Galaxy A55 ou le OnePlus 12R. Résultats : les apps se lancent en un éclair, le multitâche est fluide et les gros jeux tournent sans souci.

Le Poco F6 Pro fait quelques compromis techniques, toutefois. Premièrement, sur le bloc photo : avec trois capteurs de 50, 8 et 12 Mpx, sans téléobjectif et avec un macro dont la présence est anecdotique. Vous pouvez filmer en 8K@24 fps grand max ou en 4K@60 fps.

Deuxièmement, vous avez beau avoir une batterie d’une capacité généreuse de 5000 mAh, l’autonomie a du mal à suivre. Ainsi, vous aurez du mal à lui faire dépasser la journée d’autonomie, alors merci la charge super rapide 120 W pour nous sauver la mise.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Poco F6 Pro, vous pouvez consulter notre test complet disponible ici où il a obtenu la note de 7/10.

