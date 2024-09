Auchan fait passer le prix de ce TV QLED Pro 4K de 43″ (avec Google TV) sous les 300 €

Le TCL 43T7B est un petit écran QLED de 43″ idéal si vous cherchez un téléviseur à mettre dans une pièce pas trop grande, comme une chambre ou un petit salon. Petit comme son prix, surtout en ce moment chez Auchan où il perd 100 euros.

TV QLED Pro TCL 43T7B // Source : TCL

Avec ce téléviseur chez vous, vous avez accès aux principales fonctions d’une TV connectée, à savoir les services de streaming en ligne (Netflix, Disney+, Prime Video, MyCanal, etc.) grâce à Android TV, le tout sur une dalle TFT de 43″ avec rétroéclairage LED et technologie QLED Pro. Vous la retrouvez à moins de 300 euros aujourd’hui.

Les points forts de la TCL 43T7B

L’utilisation de la technologie QLED Pro pour améliorer le rendu

Android TV permet de faire beaucoup de choses

La fréquence de rafraîchissement à 60 Hz pour le gaming

Jusque-là vendu 399 euros chez Auchan, vous pouvez retrouver le téléviseur TCL 43T7B à 299 euros dans la même enseigne jusqu’au 16 septembre 2024.

Un téléviseur connecté abordable avec des technologies avancées

Le TCL 43T7B propose un écran de 43″ en Ultra HD (4K) et utilise la technologie QLED Pro, souvent réservée aux modèles plus chers. Avec sa dalle 10 bits, elle promet des couleurs vives et des contrastes plus marqués que les simples écrans LED classiques. En face de certains concurrents comme Hisense ou Philips, qui offrent des caractéristiques similaires dans cette gamme de prix, la TCL 43T7B sort du lot avec le traitement d’image Motion Clarity, qui permet une fluidité correcte pour les films et les jeux vidéo.

Toutefois, avec un taux de rafraîchissement natif de 50/60Hz, certains utilisateurs habitués à des écrans 75 Hz si ce n’est plus pourraient trouver que la différence de fluidité se fait sentir dans les scènes d’action.

Côté HDR, cette TV est compatible avec presque tous les standards, avec du HDR10 et de la Dolby Vision, ce qui permet de tirer le meilleur parti des contenus des plateformes de streaming. Cependant, malgré toutes ces technologies embarquées, la luminosité maximale de 430 cd/m² reste un peu juste comparée à certains modèles concurrents qui atteignent souvent 600 à 700 cd/m². Cela peut légèrement affecter l’impact visuel des scènes HDR, surtout dans les pièces très lumineuses.

Des connexions pratiques, mais des faiblesses sur le son

Concernant l’audio, le TCL 43T7B offre une puissance totale de 20 W, répartie sur deux haut-parleurs. Cela suffit pour un usage quotidien, mais si vous êtes à la recherche d’une immersion sonore plus poussée, notamment avec les formats Dolby Atmos, il sera peut-être nécessaire de rajouter une barre de son. Certaines alternatives, comme chez LG ou Sony avec le KD43X75WL, proposent des systèmes audio plus complets, avec des configurations 2.1 ou 2.2, offrant une meilleure gestion des basses.

Du côté de la connectivité, la TCL 43T7B est bien équipée avec ses trois ports HDMI 2.1, qui permettent de profiter de fonctionnalités comme le VRR (Variable Refresh Rate) ou l’ALLM (Auto Low Latency Mode), parfaits pour le gaming. Pour la mémoire, on retrouve 25 Go de stockage intégré, ce qui est un bon point, même si l’espace réellement disponible pour l’utilisateur sera réduit après installation du système d’exploitation et des applications préinstallées.

Dans ces cas-là, un petit conseil : n’hésitez pas à vous procurer une box de streaming comme le Google Chromecast, un Fire TV ou la Nvidia Shield TV. Vous aurez du stockage dédié, une interface souvent plus rapide et l’accès aux mêmes avantages, si ce n’est plus.

Pour retrouver les meilleures TV QLED Samsung et TCL de 2024, vous pouvez consulter notre guide disponible juste ici. Et peut-être trouverez-vous chaussure à votre pied, ou plutôt, TV à votre salon.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.