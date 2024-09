Les Joy-Con officiels de la Nintendo Switch sont bradés à moins de 50 €

Depuis 2017, Nintendo nous régale avec la Nintendo Switch et ses titres iconiques, entre les jeux Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Splatoon… Sans compter tous les jeux indés et les sorties d’anciens titres. Si vos Joy-Con commencent à fatiguer, vous pouvez les remplacer avec cette réduction de près de 40 % chez Cdiscount.

Les Joy-Con sont les manettes officielles de la Switch depuis sa sortie en 2017. Si vous avez la console depuis le début, vous avez sûrement connu les problèmes de drift, et peut-être les avez-vous déjà changés. Comme la console a encore de beaux jours devant elle, chouchoutez-la avec de nouveaux Joy-Con, surtout qu’un des derniers coloris est en promo à moins de 50 euros.

Pourquoi choisir les Joy-Con ?

Plus de fonctions qu’une sous-marque (lecteur Amiibo, vibration, gyroscope…)

Une belle autonomie de 20h par charge

Si vous en avez d’autres, vous pouvez mixer les couleurs

Sur le site officiel de Nintendo, les Joy-Con coûtent 79,99 euros. Si vous allez chez Cdiscount, les modèles Bleu & Jaune Néon sont à 61,41 euros et passent même à 48,41 euros avec le code XIIIor.

On trouve aussi la manette Switch Pro à 38,88 euros en utilisant le même code promo que précédemment.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Joy-Con. Le tableau s’actualise automatiquement.

Deux manettes qui n’en font qu’une

Les Joy-Con sont à l’image de leur console : hybrides. Ils se présentent comme deux entités séparées pouvant être utilisées individuellement, pour jouer à deux, ou ensemble, pour former une seule et unique manette. D’ailleurs, si vous avez la Switch, vous avez sûrement le Comfort Grip, cette manette sur laquelle vous pouvez clipper les Joy-Con. Bref, tout ça pour dire que si vous avez une Switch, il vous faut des Joy-Con comme ceux-ci.

Et autant opter pour des modèles officiels si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Avec les Joy-Con officiels de Nintendo, vous bénéficiez de vibrations bien calibrées, d’un espace pour lire les puces des Amiibos, ces petites figurines issues de l’univers Nintendo qui peuvent octroyer des bonus en jeu. Et surtout, vous avez les contrôles gyroscopiques, indispensables dans des jeux comme Splatoon, 1-2 Switch ou Mario Kart si vous souhaitez bouger les mains comme si vous aviez un volant.

En attendant la Switch 2, autant prendre soin de sa Switch

Alors que Sony vient d’annoncer sa PlayStation 5 Pro au prix faramineux de 799,99 euros en version digitale only, Nintendo se fait attendre avec le successeur de la Switch. Celle qu’on appelle jusqu’à maintenant Switch 2 est dans les tuyaux, c’est certain, et les fans attendent qu’elle soit dévoilée au monde. Mais ce n’est pas une raison pour laisser la Switch prendre la poussière dans un coin, d’autant qu’elle a encore quelques beaux titres en réserve : The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree ou encore Mario & Luigi L’épopée Fraternelle, tous trois prévus pour 2024.

Donc pour en profiter en solo ou en duo, n’hésitez pas à vous procurer une nouvelle paire de Joy-Con. Normalement, vous êtes à l’abri des problèmes de drift, quand la caméra ou le personnage bouge alors que vous ne touchez à rien. Mais on est à l’abri de rien, donc si jamais ça vous arrive, sachez qu’en France, vous pouvez les faire réparer gratuitement auprès de Nintendo depuis 2023.

Si vous cherchez une nouvelle manette pour accompagner votre Nintendo Switch, inspirez-vous avec notre guide des meilleurs modèles de manettes pour Nintendo Switch.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.