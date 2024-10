Cette excellente station de recharge 3-en-1 compatible Qi2 coûte 50 € de moins aujourd’hui

La Belkin BoostCharge Pro est une récente station de recharge pratique qui va pouvoir recharger trois appareils Apple en même temps, mais qui offre également une compatibilité avec tous les appareils compatibles avec la norme Qi2. Un modèle polyvalent qui a atteint son prix le plus bas sur Amazon et Boulanger, soit 89,99 euros au lieu de 139,99 euros.

Pourquoi posséder mille chargeurs dans son tiroir quand on peut en avoir un seul capable de recharger un smartphone, une smartwatch et un boîtier d’écouteurs sans fil simultanément ? C’est justement ce qu’est capable de faire la station de recharge Belkin BoostCharge Pro, taillée pour les produits Apple, la marque étant l’un des partenaires de la marque à la Pomme. Mais ce n’est pas tout : cette station polyvalente, qui existe depuis plusieurs années, a récemment été modernisée. Sa version 2024 est ainsi compatible avec la charge Qi2, et donc avec tous les appareils compatibles avec cette norme inspirée de la technologie MagSafe d’Apple. L’autre bonne nouvelle, c’est que son prix actuel n’a jamais été aussi bas sur Amazon grâce à une réduction de 36 %.

Les points forts de la Belkin BoostCharge Pro

Compatible avec la norme Qi2

Une puissance de charge de 15 W

Trois emplacements disponibles

Auparavant affichée à 139,99 euros, la station de charge Belkin BoostCharge Pro avec Qi2 est aujourd’hui disponible en promotion à 89,99 euros sur Amazon et Boulanger.

Une station élégante et polyvalente

La station de recharge Belkin BoostCharge Pro dispose tout d’abord d’un design particulièrement élégant, avec son bras chromé qui la rend assez sophistiquée. Elle peut ainsi se fondre dans n’importe quelle décoration d’intérieur. La station est aussi plutôt compacte et aura donc toute sa place sur un bureau, une table de chevet ou encore une étagère.

Surtout, cette station comporte trois emplacements : un grand pour un smartphone, un plus petit pour une montre connectée ainsi qu’un emplacement sur le socle, taillé pour le boîtier d’écouteurs sans fil. Vous l’aurez compris : Belkin étant une marque partenaire d’Apple, les emplacements aimantés ont été pensés pour l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods. Notez aussi que la station est compatible avec les coques de protection MagSafe ou compatible Qi2.

La norme Qi2 est en place

Cette Belkin BoostCharge Pro est en effet compatible avec la norme de charge sans fil Qi2, dévoilée l’an dernier par le Wireless Power Consortium (WPC). Il s’agit concrètement d’un standard basé sur la technologie MagSafe d’Apple. Ainsi, en théorie, vous pourrez connecter à la station Belkin non seulement les iPhone (à partir de l’iPhone 12), Apple Watch et AirPods, soit les appareils de la Pomme compatibles MagSafe, mais également d’autres appareils, y compris Android, compatibles avec cette norme. Ces derniers doivent donc être équipés de ces fameux aimants, utilisés pour aligner parfaitement la bobine de charge d’un smartphone avec celle d’un chargeur.

Concernant la puissance de charge, celle de la station Belkin BoostCharge Pro s’élève à 15 W. Oui, c’est peu en apparence, mais les appareils Apple ne nécessitent pas une puissance extravagante pour être rechargés rapidement. Enfin, sachez que ce chargeur peut aussi être utilisé comme un support : si vous y placez un iPhone en mode paysage, vous pourrez alors regarder confortablement des vidéos. Et si vous le placez en mode portrait, vous pourrez passer des appels en FaceTime tout en gardant vos mains libres.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil à induction pour smartphone du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.