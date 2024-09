Honor Pad 9 : la belle tablette avec son écran 120 Hz passe de 399 € à 229 € seulement

La Honor Pad 9 est une tablette intéressante grâce à son grand écran de 12 pouces et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, elle offre une expérience visuelle fluide. Actuellement en promotion à 229 € au lieu de 399 €, cette économie de 170 € pourrait bien en faire craquer plus d’un.

La Honor Pad 9 // Source : Honor

La Honor Pad 9 cumule les avantages : un écran 120 Hz d’une fluidité remarquable, un design ergonomique et léger, et des performances solides pour toutes vos activités quotidiennes. Cerise sur le gâteau, sa promotion actuelle la rend encore plus abordable.

La tablette Honor Pad 9 en bref :

Un écran fluide et de qualité avec ses 120 Hz

De belles performances grâce à son processeur Snapdragon 6 Gen 1 qui

Léger et agréable en main

La tablette Honor Pad 9 est en ce moment à 229 euros sur le site de Boulanger au lieu de 399 euros, son prix de lancement.

Un écran qui se démarque

La Honor Pad 9 brille par son écran IPS LCD de 12,1 pouces, offrant une résolution Full HD+ classique, mais efficace. Son taux de rafraîchissement à 120 Hz fluidifie l’expérience visuelle, que ce soit pour naviguer sur le web, regarder des vidéos ou jouer à des jeux légers.

Cependant, si vous désirez pousser l’expérience de jeu un peu plus loin, la qualité de l’écran se prête à merveille au cloud gaming. C’est une option intéressante pour accéder à des services comme Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now et profiter ainsi de jeux plus exigeants.

La luminosité maximale élevée assure une bonne visibilité même en extérieur, tandis que le mode « Couleurs chaudes » corrige la température de couleurs par défaut pour un rendu plus agréable.

Une autonomie en demi-teinte

Malgré sa finesse appréciable, la Honor Pad 9 souffre d’une autonomie décevante due à sa batterie de 8 300 mAh, plutôt modeste pour une tablette de cette taille. Si elle convient pour un usage occasionnel à la maison, elle montre ses limites en déplacement, peinant à dépasser les 9 heures d’utilisation intensive. Heureusement, la recharge rapide permet de récupérer rapidement de l’énergie.

Des performances solides pour un usage quotidien

Dotée d’une puce Snapdragon 6 Gen 1 et de 8 Go de RAM, la Honor Pad 9 assure des performances tout à fait convenables pour les usages courants. Navigation fluide, multitâche sans souci et même quelques jeux légers sont à sa portée. Certes, elle ne peut rivaliser avec les tablettes haut de gamme, mais elle se révèle suffisamment performante pour une utilisation quotidienne polyvalente.

