Boulanger baisse le prix de la Xiaomi Watch 2 et offre des Buds5 en cadeau

Boulanger permet de s’équiper d’une montre connectée et d’écouteurs sans fil avec réduction de bruit active à moindre coût : moins de 180 euros les deux objets Xiaomi. Bref, le top pour passer cette rentrée sous le signe de la tech.

La Xiaomi Watch 2 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La Xiaomi Watch 2 est une montre connectée disponible depuis le 25 février 2024 et les écouteurs Xiaomi Buds5 sont sur le marché depuis le mois de janvier de la même année. Retrouvez-les tous les deux dans un pack à moins de 180 euros.

Les avantages de la Xiaomi Watch 2 et des Buds5

Plus de 2 jours d’autonomie pour la montre, 40h pour les écouteurs

L’écosystème WearOS peut accueillir des apps tierces

Les écouteurs sont certifiés IP54 et donc supportent la pluie

Normalement chez Boulanger, ce pack est affiché à 199,99 euros. Mais si vous y allez en ce moment, vous le retrouvez en promo pour 179,99 euros.

La Xiaomi Watch 2 va à l’essentiel et elle le fait bien

La Xiaomi Watch 2 séduit par son design épuré et sa légèreté, avec un poids plume de seulement 36,8 grammes sans bracelet. Fabriquée en aluminium, elle est confortable au poignet, même durant l’exercice. L’écran OLED de 1,43″ offre une bonne lisibilité, avec un affichage always-on programmable. Les deux boutons de commande simplifient l’usage et le bracelet standard de 22 mm est facilement remplaçable. La montre est également résistante à l’eau (certification 5 ATM), idéale pour la natation de surface, et elle propose un suivi sportif pour plus de 160 activités, avec une autonomie impressionnante de plus de 50 heures.

Elle a quand même quelques petits défauts. Par exemple, le matériau en aluminium, bien que léger, est plus sujet aux rayures. Le suivi GPS n’est pas toujours précis, notamment sur piste, et le capteur de fréquence cardiaque montre des lacunes, surtout lors des exercices intenses. Enfin, bien qu’elle permette de passer des appels en Bluetooth, la qualité sonore pourrait être améliorée. Malgré tout, elle propose l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment, ce serait dommage de lui tourner le dos.

Des écouteurs sans fil avec une autonomie solide

En début d’année, les Xiaomi Buds5 ont fait leur apparition aux côtés du smartphone Redmi Note 13 et de la Redmi Watch 4. Ils se présentent comme des écouteurs sans fil au design classique, avec un format intra-auriculaire rappelant celui des AirPods. La certification IP54 les rend résistants aux éclaboussures, à la transpiration et à la pluie. Ils sont dotés de la réduction de bruit active (ANC) pouvant atténuer jusqu’à -46 dB, idéal pour les environnements bruyants comme les transports en commun. Ils offrent aussi un mode transparence avec plusieurs options, permettant d’ajuster l’écoute en fonction des besoins (voix ou son ambiant). Leur autonomie est un autre atout majeur : jusqu’à 10 heures par cycle de charge, et un total de 40 heures grâce au boîtier.

Ces écouteurs tirent parti de la connectivité avancée du Bluetooth 5.3 et prennent en charge les codecs SBC et AAC. Vous pouvez profiter du multipoint et les connecter simultanément sur deux sources. Sur le plan audio, même s’ils n’ont qu’un seul haut-parleur par écouteur, leur transducteur de 12,4 mm promet une bonne restitution des graves et une scène sonore immersive. Cependant, l’absence de compatibilité Hi-Res est un peu dommage. Mais pour le prix, surtout en pack avec la montre, il est difficile de leur en demander plus.

