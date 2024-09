Moins de 140 € pour ce bon vidéoprojecteur Full HD recommandé par nos soins

Pour profiter de vos films, séries et pourquoi pas jeux préférés sur une surface d’affichage plus grande que celle d’une TV, laissez-vous tenter par le Wanbo X2 Max, surtout qu’il bénéficie d’une bonne petite remise de 18 % chez PC Componentes.

Le vidéoprojecteur Wanbo X2 Max // Source : Geekbuying.

Le Wanbo X2 Max est un vidéoprojecteur compact et connecté pour profiter de tous vos contenus préférés en Full HD sur une surface allant de 40 à 120″. Un objet testé et approuvé cette année par Mélanie qui nous explique juste ici pourquoi elle a craqué pour lui.

Pourquoi choisir le Wanbo X2 Max ?

De la vraie Full HD sur 120″

Fonctionne avec le système d’exploitation Android

La mise au point automatique

Affiché d’habitude à 168,59 euros chez PC Componentes, le Wanbo X2 Max est aujourd’hui disponible à 138,83 euros sur le même site.

Une immersion cinéma à portée de main (et de portefeuille)

Le Wanbo X2 Max est un petit vidéoprojecteur qui offre une qualité d’image en 1080p qui surpasse celle de certains modèles plus chers. Il existe aussi un modèle X2 Pro, mais sa résolution est limitée à du 720p. Sa taille compacte et son poids léger le rendent facile à transporter, que ce soit pour une soirée cinéma à la maison ou chez des amis. Si vous l’utilisez dans le noir complet, l’image est impressionnante avec des détails et des couleurs naturelles, parfaites pour profiter de vos films et séries préférés dans une ambiance immersive. Par contre, si la pièce est éclairée, l’image devient délavée et on perd naturellement en qualité.

Le Wanbo X2 Max est également équipé d’une mise au point automatique, une fonction bien pratique pour ajuster rapidement l’image. Toutefois, attention à ne pas bouger l’appareil pendant cette opération, car cela peut provoquer un flou. Vous pouvez aussi compter sur une fonction zoom et une correction trapézoïdale, des outils utiles pour ajuster l’affichage, surtout si vous manquez d’espace. Seule ombre au tableau : il ne propose pas d’évitement d’obstacles ni de recadrage automatique, ce qui oblige à repositionner manuellement le projecteur en cas de déplacement.

Quelques compromis, mais un excellent rapport qualité-prix

Le Wanbo X2 Max n’est pas parfait, mais pour son prix, il offre une expérience convaincante. Malgré la qualité d’image séduisante, son interface Android TV 9.0 est assez vieillotte et manque de réactivité. Si vous cherchez une navigation fluide et un accès rapide aux applications, il vous faudra envisager l’ajout d’une clé HDMI, comme un Google Chromecast, un Amazon Fire TV Stick ou encore une petite box comme la Mi TV Box S de Xiaomi. Ça permet de contourner ces limitations et d’améliorer l’expérience utilisateur.

En outre, le bruit du ventilateur peut devenir un peu gênant au bout de quelques minutes de visionnage. Heureusement, les deux haut-parleurs de 5 W intégrés parviennent à couvrir ce bruit sans avoir besoin de monter le volume à fond. Si vous souhaitez une meilleure qualité sonore, une connexion via Bluetooth ou une prise Jack 3.5 mm vous permet de brancher des enceintes externes. Au final, malgré ces petits inconvénients, le Wanbo X2 Max reste une option très intéressante pour ceux qui cherchent un vidéoprojecteur performant à un prix défiant toute concurrence.

Pour découvrir d’autres produits et ainsi vous faire une meilleure idée de ce dont vous avez envie ou besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.