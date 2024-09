Propulsé par un AMD Ryzen 7, le Lenovo IdeaPad Slim 3 profite d’une belle remise pour les French Days sur Amazon

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un PC portable dépourvu de carte graphique, mais assez solide pour effectuer des tâches lourdes, idéal pour le télétravail. Vous le retrouvez à 589,99 euros pendant les French Days sur Amazon.

Pour travailler dans de bonnes conditions depuis n’importe où, vous pouvez opter pour le Lenovo IdeaPad Slim 3. Cet ordinateur portable avec son écran de 16″ est top pour ce qui est contenu multimédia et il peut même vous permettre de lancer quelques petits jeux. Retrouvez-le en promo à -35% durant les French Days sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo IdeaPad Slim 3

Le processeur AMD Ryzen 7 7730U Barcelo Refresh est efficace

Super résistant (norme militaire US MIL-STD-810)

Une autonomie d’environ 6h

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est habituellement vendu à 899,99 euros. Pendant les French Days chez Amazon, il est affiché à 599,99 euros et si vous entrez le code FD10 dans le panier, il passe à 589,99 euros.

Un ordinateur conçu pour le multimédia

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ordinateur portable robuste dans tous les sens du terme. Sa conception fait qu’il est résistant, puisqu’il est certifié MIL-STD-810 selon la norme militaire américaine, et sa fiche technique fait que vous pouvez faire pas mal de choses avec lui. Sauf du gaming de haut niveau, parce qu’il est dépourvu de carte graphique.

Mais avec son processeur AMD Ryzen 7 7730U Barcelo Refresh cadencé à 2.0 GHz, son TPD est de seulement 15W. Vous comprenez donc qu’il ne peut pas faire tourner Star Wars Outlaws en Ultra. Mais pour le reste, pour de la navigation Internet, du visionnage multimédia, un peu de Photoshop, de dev ou autre : il fait largement l’affaire. C’est en partie dû à ses 16 Go de mémoire DDR4 3200 MHz. Par contre, elle est soudée, donc n’espérez pas la faire évoluer.

Un bel écran de 16″ à emmener partout

Concernant l’écran, vous avez une dalle Full HD LED IPS de 16″ qui affiche un ratio de 16:10, pour une résolution de 1920 x 1200 pixels, avec une luminosité de 300 cd/m². S’il n’a pas de carte graphique dédiée, il a quand même une puce qui accompagne le processeur : l’AMD Radeon Vega 8. C’est elle qui va vous permettre de lancer des jeux qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de puissance.

Le stockage est assuré par un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 de 512 Go sur lequel est installée une version de Windows 11 64 bits. Vous bénéficiez du WiFi 6 ax et du Bluetooth 5.2 pour tout ce qui est connexion sans-fil. Côté filaire, vous avez deux ports USB 3.2 Gen1 dont un Always On, un port USB 3.2 Type-C (Gen1), un port HDMI 1.4b et un lecteur de cartes SD.

Si vous n’êtes pas convaincu par le Lenovo IdeaPad Slim 3 et que vous cherchez une autre machine, penchez-vous sur le guide des meilleurs PC portables du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.