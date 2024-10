Boulanger fait une offre bien généreuse sur le nouveau Xiaomi 14T Pro et ajoute 2 cadeaux offerts 

Le Xiaomi 14T Pro est une version plus abordable du Xiaomi 14T, qui intègre l’IA pour l’utilisation au quotidien et surtout promet beaucoup au niveau de la photo. Vous le retrouvez Ă 799 euros chez Boulanger, avec deux cadeaux offerts dans le panier.

Si le Xiaomi 14 vous intĂ©resse, mais que son prix vous fait hĂ©siter, tournez-vous vers le Xiaomi 14T Pro, une version plus abordable dont la fiche technique n’a pas Ă rougir face Ă la concurrence. S’il vous intĂ©resse, il est Ă 799,99 euros chez Boulanger, avec une Watch 2 et des Redmi Buds 5 offerts.

3 bonnes raisons de craquer pour le Xiaomi 14T Pro

D’excellentes performances globales, mĂŞme en gaming

512 Go de ROM, 12 Go de RAM, vous ĂŞtes tranquille

De très bonnes photos de jour

Le Xiaomi 14T Pro 512/12 Go est habituellement vendu 900 euros. Aujourd’hui chez Boulanger, il est affichĂ© Ă 799,99 euros avec en plus dans le panier une montre connectĂ©e Watch 2 offerte, d’une valeur de 199 euros. Ainsi qu’une paire d’Ă©couteurs Redmi Buds 5 qui coĂ»tent 49 euros. En plus, si jamais vous avez un ancien smartphone Ă vendre, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une reprise bonifiĂ©e de 150 euros.

Un milieu de gamme qui vise la première place

Comme prĂ©cisĂ© en introduction, le Xiaomi 14T Pro est une version plus abordable du Xiaomi 14, ce qui en ne l’empĂŞche pas d’ĂŞtre vendu 900 euros. Ce smartphone compatible 5G est un milieu de gamme qui vise la catĂ©gorie du dessus sans trembler des genoux. C’est en partie dĂ» Ă son design premium, avec des tranches en titane avec des dimensions relativement compact de 160,4 Ă— 75,1 Ă— 8,39 mm pour 209 g. Ă€ titre de comparaison, le Xiaomi 14 fait 152,8 Ă— 71,5 Ă— 8,2 mm pour 193 g.

L’Ă©cran est aussi un gros point fort de ce smartphone : il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67″ qui affiche 2712 Ă— 1220 pixels pour une densitĂ© de 460 ppp. Le taux de rafraĂ®chissement est variable et va de 1 Ă 120 Hz en fonction de ce que vous faites avec. Il est plutĂ´t impressionnant cĂ´tĂ© luminositĂ©, avec 1337 nits pour une utilisation optimale mĂŞme en plein soleil. Le top pour profiter de contenus HDR10+ et Dolby Vision.

Une interface digne de ce nom

Fini MIUI, bienvenue Ă HyperOS, une interface beaucoup plus esthĂ©tique et surtout plus ouverte Ă la personnalisation. Et aussi, Xiaomi a enfin compris que personne ne veut de tous ses bloatwares prĂ©installĂ©s. Bon, il en reste quelques-uns donc il faudra faire un petit coup de mĂ©nage au premier allumage, mais dans l’ensemble, il y a du progrès.

L’IA fait une entrĂ©e fracassante sur ce smartphone avec quelques fonctions sympas comme le « Circle to search » qui permet d’entourer absolument tout Ă l’Ă©cran pour lancer une recherche en ligne. Vous profitez aussi de IA Interprète, IA Notes et IA Recorder pour amĂ©liorer votre productivitĂ©.

Niveau autonomie, vous pouvez tenir une journĂ©e en usage intensif et mĂŞme tenir jusqu’Ă deux jours si vous y allez mollo sur les notifications. La charge rapide 120W permet de la faire remonter Ă 100 % en une demi-heure seulement. Enfin, le bloc photo n’est pas en reste avec trois capteurs Ă l’arrière de 50, 50 et 12 Mpx qui font un excellent travail de jour. La nuit, par contre, c’est une autre histoire.

Pour approfondir votre savoir sur le Xiaomi 14T Pro, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test complet sorti rĂ©cemment sur ce très bon smartphone qui a tout de mĂŞme obtenu la note de 8/10.

