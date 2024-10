Ce très grand écran PC incurvé signé Samsung (34″) est à moitié prix pour la fin du Prime Day

Avec sa grande dalle WQHD incurvée de 34 pouces, le moniteur Samsung ViewFinity S65VC est un modèle idéal pour travailler confortablement, et même jouer à quelques jeux avec une bonne immersion. Pour le dernier jour de son Prime Day, Amazon le propose à 309 euros au lieu de 599 euros à son lancement.

Le Prime Day touche bientôt à sa fin, mais les promotions se poursuivent et en ce deuxième et dernier jour, ce sont les travailleurs qui recherchent un très grand écran pour bosser confortablement qui devraient être ravis. Amazon propose en effet le moniteur Samsung ViewFinity S65VC, doté d’une diagonale de 34 pouces et d’une dalle incurvée bien immersive, à moitié prix, soit à moins de 310 euros.

Les points forts de l’écran PC Samsung ViewFinity S65VC

Une dalle VA WQHD incurvée de 34 pouces

Une courbure idéale de 1000R

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz

Lancé à 599 euros, l’écran PC Samsung ViewFinity S65VC est aujourd’hui disponible en promotion à 309 euros sur Amazon.

Un grand écran ergonomique

L’écran PC Samsung ViewFinity S65VC est un grand, très grand moniteur, qui embarque une dalle de 34 pouces. Assurez-vous donc de posséder un bureau suffisamment grand pour ce moniteur massif. Une fois bien installé, ce modèle nous fait non seulement profiter de sa définition WQHD (3440 x 1 440 pixels), soit l’assurance d’images bien détaillées et nettes, mais aussi de son format 21:9, qui est bien plus pratique qu’un simple format 16:9 pour le multitâche, puisqu’il offre plus d’espace pour afficher des onglets, par exemple.

Autre net atout de ce ViewFinity S65VC : sa dalle incurvée, qui adopte une courbure de 1000R, laquelle est tout simplement optimale, étant donné que l’œil humain a une plage d’environ 1000R. Résultat : l’écran promet une bonne immersion et remplit notre vision périphérique, tout en garantissant un bon confort de lecture. Et puisqu’on parle de confort, sachez que l’écran se révèle plutôt ergonomique : l’écran peut être incliné d’avant en arrière, pour qu’il s’adapte à chaque utilisateur.

Une dalle bien fluide

Le Samsung ViewFinity S65VC dispose par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz, ce qui est amplement suffisant pour profiter d’une bonne fluidité. Les joueurs occasionnels pourront même lancer quelques titres sans trop de ralentissement dans l’image. Ces derniers auront même droit à l’AMD FreeSync, qui lutte contre les saccades et déchirures d’écran. Autre atout de cet écran : la présence de la technologie KVM, qui permet de contrôler facilement les contenus de deux ordinateurs différents avec un même combo clavier/souris. Un très bon point pour la productivité.

Enfin, côté connectique, ce modèle Samsung se montre plutôt généreux avec un port HDMI, un DisplayPort, un port USB-C, un port USB 3.0, un port LAN ou encore une prise casque. De quoi agrémenter son installation avec divers périphériques.

