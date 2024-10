33 €, c’est le super prix de la nouvelle et solide Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (écran OLED, GPS)

La Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, une montre connectée « allégée » qui promet tout de même des fonctionnalités très intéressantes, est à peine arrivée sur le marché, qu’elle est déjà disponible en promotion. Sur Amazon, on peut en effet la trouver à 33,81 euros au lieu de 49,99 euros, son prix de lancement.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite // Source : site officiel

Xiaomi a annoncé il y a quelques jours ses nouvelles montres connectées, à savoir les Xiaomi Redmi Watch 5 Active et Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Aujourd’hui, c’est cette dernière qui nous intéresse particulièrement. Non seulement pour sa fiche technique qui n’a rien « d’allégé », puisqu’elle intègre tout de même un écran Amoled, un GPS ou encore une étanchéité bien pratique, mais aussi et surtout pour son prix, étonnamment bas pour de telles prestations : actuellement, il ne dépasse pas les 35 euros.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Wacth 5 Lite

Une dalle Amoled de 1,96 pouce

Un GPS intégré

Une certification IP68 + étanche jusqu’à 5 ATM

Lancée à 49,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 5 Lite est actuellement proposée à 33,81 euros sur Amazon. Elle sera expédiée sous 1 à 2 mois.

Sachez également que le site officiel de Xiaomi la propose en précommande avec des Redmi Buds 6 Play offerts : pour cela, il faut simplement payer l’acompte de 1 euro (avant le 13 octobre, 23h59) pour la précommande. Le paiement du solde résiduel doit se faire à partir du 14 octobre. La Xiaomi Redmi Watch 5 Active est, elle aussi, disponible en précommande avec les écouteurs offerts, avec un acompte de 1 euro pour un prix final de 39,99 euros.

Un design soigné et un bel écran

La Xiaomi Redmi Watch 5 Lite a beau être présentée comme un modèle allégé, sa fiche technique comporte tout de même quelques caractéristiques plutôt premium, à commencer par certains aspects de son design.

On a ainsi droit à un look qui se rapproche énormément de celui de l’Apple Watch, avec son boîtier carré riche en reflets et aux angles arrondis. Mais le principal point fort de son design, c’est évidemment ce grand écran Amoled de 1,96 pouce avec une résolution de 410 × 502 pixels, qui offre donc une qualité d’image supérieure à celle de la Redmi Watch 5 Active, qui se contente d’une dalle LCD de 2 pouces. La dalle promet donc des noirs profonds et des couleurs vibrantes, dont on peut en plus profiter sur une grande surface d’affichage puisque la montre propose un ratio taille-écran de 75,80 %.

Autre atout du design de la Redmi Watch 5 Lite : sa certification IP68, ce qui lui permet d’être résistante à la poussière et à l’immersion. Mais ce n’est pas tout, car cette smartwatch est aussi étanche jusqu’à 5 ATM, ce qui en fait une parfaite alliée pour les nageurs. On trouve même un mode d’entraînement spécifique pour les amateurs de natations.

Une montre aussi pour le sport

La Xiaomi Redmi Watch 5 Lite peut justement suivre vos performances sportives puisqu’elle embarque notamment plus de 150 modes d’entraînement. Elle intègre également un module GPS, une fonctionnalité plutôt rare pour les montres d’entrée de gamme. C’est une belle surprise, donc. Toutefois, gardons en tête que la précision des GPS intégrés dans les montres connectées peut parfois laisser à désirer, surtout dans les modèles moins chers. Côté santé, la Redmi Watch 5 Lite est aussi capable de mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2) ou encore la qualité du sommeil.

Enfin, côté endurance, la marque promet une autonomie de 18 jours avec une utilisation standard, et 12 jours en mode intensif. Si l’affichage permanent est activé, alors l’autonomie chute à 7 jours. Notez aussi que la Redmi Watch 5 Lite est équipée de haut-parleurs et de micros qui permettent de passer des appels, si le smartphone est à portée, mais aussi d’utiliser l’assistant Alexa.

