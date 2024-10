LG B4 : ce TV 4K OLED de 55 pouces en 100 Hz est 300 € moins cher qu’à sa sortie

Lancé cette année, le TV LG OLED55B4 représente l’entrée de gamme de la série 2024 du fabricant, mais cela ne l’empêche pas de disposer de technologies particulièrement pertinentes. La bonne nouvelle, c’est que son prix devient bien plus intéressant grâce à une réduction et à une ODR : Auchan propose ainsi ce TV à 1 090 euros au lieu de 1 399 euros.

LG OLED55B4 // Source : site officiel

La nouvelle gamme de téléviseurs OLED 2024 de LG est composée de plusieurs séries, de la plus haut de gamme à l’entrée de gamme. Cette dernière est d’ailleurs représentée par la série B4 qui, malgré son statut, n’a pas à rougir face à ses consœurs. Le modèle OLED55B4, qui nous intéresse ici, embarque par exemple une belle dalle OLED, un taux de rafraîchissement de 100 Hz ou encore des ports HDMI 2.1. Un beau programme, dont on peut en ce moment profiter après avoir déboursé moins de 1 100 euros.

Les atouts du TV LG OLED55B4

Une dalle OLED 4K de 55 pouces + 100 Hz

Une compatibilité avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync

Au lieu de 1 399 euros, le TV LG OLED55B4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 290 euros chez Auchan. Mais grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 10 novembre, le téléviseur peut vous revenir à 1 090 euros. Et si vous achetez le TV et une barre de son LG S70TY, l’ODR passe à 400 euros : vous pourrez ainsi avoir ce pack pour 1 099 euros au lieu de 1 499 euros sur le site officiel de LG.

Une dalle ultra-fluide aux contrastes infinis

Comme à son habitude, LG a misé, pour son modèle OLED55B4, sur un design particulièrement élégant et épuré, avec des pieds en forme de V inversé écartés assez discrets et des bordures très fines autour de l’écran. Cet écran, parlons-en, justement : on a ici droit à une belle dalle OLED de 55 pouces, capable d’afficher une définition Ultra HD 100 Hz, ce qui promet une belle fluidité dans les images. Bien sûr, les contrastes sont ici infinis, les noirs profonds et les couleurs vibrantes. Certes, les dalles de la série B4 sont moins lumineuses que celles de ses homologues plus coûteux, mais rappelons que cette limitation permet de maintenir le téléviseur dans une gamme de prix plus accessible.

Le TV est par ailleurs équipé du nouveau chipset Alpha8 AI 4K, qui offre une bonne puissance au téléviseur afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images. L’upscaling est de son côté bien précis grâce au traitement d’image AI Picture Pro. La technologie Dynamic Tone Mapping Pro est aussi de la partie pour l’optimisation des contenus HDR. L’écran du LG OLED55B4 supporte justement les formats HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG et peut donc offrir des images encore plus lumineuses et contrastées. Côté audio, le téléviseur nous fait profiter d’un système 9.1.2 compatible Dolby Atmos, autant dire que le son pourra se diffuser dans de nombreuses directions pour une meilleure immersion. Ajoutons aussi la présence d’une fonction de calibration du son, qui peut donc s’adapter à chaque type de contenu visionné.

Un TV pour le gaming

Le TV LG OLED55B4 peut aussi être un modèle de choix pour les joueurs sur console next-gen puisqu’il intègre quatre ports HDMI 2.1, qui permettent non seulement l’affichage en 4K@120fps, mais qui supportent aussi toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le VRR et l’ALLM. Les déchirures d’écran et autres saccades n’auront donc pas leur place lors des parties nerveuses. Le téléviseur est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Enfin, le TV, qui tourne évidemment sous webOS, bénéficie des nouveautés du programme webOS Re:New, lequel promet des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée : ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. Pour ce qui est de l’interface en elle-même, les utilisateurs pourront évidemment profiter des améliorations introduites dans la version qui a précédé webOS 24, avec notamment les fameuses Quick Cards ou encore le mode d’image personnalisé.

