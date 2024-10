Amazon casse le prix de l’Echo Auto 2ᵉ génération, pour conduire en compagnie d’Alexa (-36%)

L’Echo Auto 2ᵉ gĂ©nĂ©ration est un appareil qui se branche dans votre voiture, pour utiliser Alexa en conduisant, et en ce moment, il coĂ»te 25 euros moins cher.

Amazon dĂ©cline son assistant vocal Alexa dans Ă peu près tout et n’importe quoi : des enceintes connectĂ©es, bien sĂ»r, mais aussi des Ă©crans connectĂ©s, des tĂ©lĂ©viseurs, smartphones, tablettes et maintenant : votre voiture. Pour ça, il suffit de brancher l’Echo Auto 2ᵉ gĂ©nĂ©ration dans votre titine pour en profiter.

Les avantages offerts par l’Echo Auto 2ᵉ gĂ©nĂ©ration

Utiliser Alexa depuis sa voiture

C’est super simple Ă installer et utiliser

Compatible avec Android Auto et Apple CarPlay

Normalement, l’Echo Auto 2ᵉ gĂ©nĂ©ration coĂ»te 69,99 euros. Sauf en ce moment, et jusqu’au 15 octobre 2024 Ă 20h55, vous pouvez le commander pour 44,99 euros.

« Alexa, mets le thermostat du salon à 19° »

L’Echo Auto 2 se prĂ©sente comme un petit boitier recouvert d’un tissu maillĂ©, Ă l’image des enceintes Echo Dot, sur lequel se trouvent deux boutons physiques : un pour activer Alexa manuellement, l’autre pour couper le micro. Pour l’utiliser, il suffit de brancher l’Echo Auto soit sur une prise allume-cigare, soit sur un port USB si votre voiture en dispose d’une.

Vous configurez l’appareil avec l’app Alexa sur votre smartphone. L’installation est simple et vous ĂŞtes guidĂ© pas Ă pas. Pour le fonctionnement, c’est tout aussi facile : l’Echo Auto est lĂ pour capter votre voix qui va ensuite faire appel Ă Alexa sur votre smartphone pour exĂ©cuter vos ordres et vous rĂ©pondre soit via le système Bluetooth de la voiture, soit via le système Android Auto ou CarPlay si vous possĂ©dez l’un des deux.

Avec Alexa, vous allez pouvoir faire exactement la mĂŞme chose qu’avec l’enceinte. Par exemple, vous pouvez demander Ă l’assistant vocal de monter le chauffage si vous ĂŞtes sur le chemin du retour, allumer les lumières, ouvrir des stores… Bref, contrĂ´ler votre maison connectĂ©e ou juste vous amuser avec Alexa en conduisant.

Ă€ qui s’adresse cet Echo Auto si particulier ?

Dur dur, non pas d’ĂŞtre bĂ©bĂ©, mais de rĂ©pondre Ă cette question. Car Ă l’heure oĂą un grand nombre de voitures sont Ă©quipĂ©e d’Android Auto ou CarPlay, l’Echo Auto n’a que très peu d’intĂ©rĂŞt. Si vous possĂ©dez dĂ©jĂ des objets connectĂ©s contrĂ´lables Ă distance, vous pouvez les utiliser avec Google ou Siri. Donc Ă moins d’ĂŞtre un fana de l’Ă©cosystème Alexa et ne jurer que par lui, son utilisation reste dispensable.

Si on s’arrĂŞte au cĂ´tĂ© technique, il faut quand mĂŞme lui reconnaĂ®tre que l’objet fonctionne bien. Votre voix est parfaitement reconnue, mĂŞme s’il y a du bruit, de la musique et des discussions. Alexa rĂ©pond vite et bien, il n’y a pas de soucis et vous pouvez relier celle-ci Ă Android Auto et CarPlay, pour fonctionner en synergie.

Donc si vous ne jurez que par Alexa, par habitude ou par conviction, ça peut ĂŞtre un bon investissement. Notez d’ailleurs que la prĂ©sence de votre smartphone Ă portĂ©e de l’Echo Auto 2 est obligatoire Ă son bon fonctionnement.

Pour en apprendre plus sur l’Echo Auto 2 d’Amazon, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test qui en dresse un portrait complet, avec ses avantages et ses inconvĂ©nients.

