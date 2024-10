Cette barre de son 5.1.3 de LG compatible Dolby Atmos est 250 € moins chère et c’est du véritable miel pour les oreilles

Chez la Fnac, vous retrouvez une barre de son 5.1.3 LG S80TR avec son caisson de basse et deux enceintes satellites avec une belle réduction de 31 %. L’occasion de profiter d’un meilleur son que celui de son téléviseur sans y mettre le prix fort.

La barre de son LG S80TR // Source : LG

Vous le savez sûrement, mais le son de base d’un téléviseur, aussi cher soit-il, a forcément ses limites. Pour justement qu’un téléviseur soit bien plat, fin et léger, les constructeurs laissent un peu de côté la partie audio, donc il faut bien s’équiper en conséquence. Et la conséquence, c’est ça : la LG S80TR, un système audio 5.1.3 d’une puissance totale de 580 W pour faire trembler les murs et les fenêtres avec des effets DTS:X, Dolby Atmos et Dolby TrueHD. La qualité a un prix, mais heureusement qu’il est en baisse de 250 euros aujourd’hui.

Les points forts de la LG S80TR

La compatibilité Dolby Atmos, un vrai plus pour les audiophiles

Compatible Bluetooth 5.1.3 ; SBC/AAC, Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz et AirPlay 2

La compatibilité WOW Orchestra si vous avez un TV LG

Normalement, la barre de son LG S80TR, avec son caisson de basse et ses deux enceintes satellites, coûtent 799,99 euros. Mais grâce aux promotions de chez la Fnac, vous pouvez la commander pour 549,99 euros.

Vous allez plonger dans vos films comme jamais

La barre de son LG S80TR se distingue par sa puissance de 580 W et son système 5.1.3 canaux, idéal pour les moyens et grands espaces. Attention toutefois, la puissance de 580 W n’est pas la puissance RMS, donc à prendre avec des pincettes quand même. Elle est composée d’une barre de son, d’un caisson de basses sans fil et de deux enceintes satellites. Grâce à la technologie Dolby Atmos, le son semble provenir de toutes les directions, vous allez vous croire au cœur de l’action (le must pour les films d’horreur).

Bon, par contre, bien qu’elle soit facile à installer grâce à sa connectivité HDMI ARC et eARC, sa taille de 1 mètre peut s’avérer imposante sous votre téléviseur. De plus, même si la qualité sonore est globalement excellente, vous pourriez préférer un son encore plus riche, en particulier au niveau des basses, malgré la présence du mode BASS BLAST qui améliore leur rendu. Mais bon, c’est vraiment chipoter parce que la barre de son est quand même folle.

Des fonctions avancées à ne plus savoir qu’en faire

Les préréglages audio, notamment avec des modes comme « Concert », « News » et « Movie », s’ajustent selon vos préférences, pour une expérience audio optimisée quel que soit le contenu. Il y a en plus une fonctionnalité de calibration automatique, avec la technologie AI Room Calibration, pour un son optimal, peu importe l’agencement de la pièce dans laquelle elle est installée.

Néanmoins, certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un temps d’adaptation si vous ne vous y connaissez pas trop. La multitude de réglages pourraient dérouter ceux qui privilégient une utilisation simplifiée. Après, tout est plutôt bien expliqué avec le mode d’emploi et des tutos sur YouTube permettent d’optimiser les réglages en fonction de vos préférences. Le mieux restant quand même de tout modifier manuellement pour avoir un son qui vous convient.

Pour découvrir d’autres barres de son, peut-être plus adaptée à votre budget ou vos besoins, n’hésitez pas à consulter notre guide comparatif consacré à ces périphériques quasiment indispensables.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.