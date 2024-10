À ce prix, le laptop hybride d’HP doté d’un écran Oled et d’un i7 13ᵉ gen est une excellente affaire

Entre son format hybride, sa belle dalle Oled et son i7 de 13ᔉ gĂ©nĂ©ration, le HP Envy x360 15-fe0018nf EVO fait un trĂšs bon PC portable. Il propose une belle fiche technique et s’affiche Ă un meilleur prix : 899 euros au lieu de 1 199 euros.Â

Si vous recherchez un PC portable capable de se transformer en tablette, mais qui dĂ©livre aussi une belle puissance, vous pourrez sans souci vous tourner vers le HP Envy x360 OLED 15-fe0018nf EVO. Avec son nom Ă rallonge, il fait une machine idĂ©ale pour la productivitĂ©, avec son i7 de 13ᔉ gĂ©nĂ©ration, en plus d’ĂȘtre hybride. Et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, il coĂ»te 300 euros de moins.

Les atouts du HP Envy x360 OLED 15-fe0018nf EVO

Un bel Ă©cran Oled convertible

Un processeur Intel Core i7-1355U couplé à 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go et la présence de la charge rapide

Sous le doux nom Envy x360 OLED 15-fe0018nf EVO, le PC portable d’HP se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 899 euros au lieu de 1 199 euros sur le site Auchan, mais aussi sur le site Boulanger.

Un laptop hybride polyvalent et pratique

L’ordinateur portable d’HP prend des allures premium qui ne laissent pas indiffĂ©rent. Ici, le modĂšle Envy x360 Oled aborde de jolis traits Ă la fois sobre et Ă©lĂ©gante. Il marque surtout des points pour sa dalle Oled de 15,6 pouces avec une dĂ©finition FHD (1 920 x 1 080 pixels). RĂ©sultat, on a des couleurs vives et brillantes, des noirs profonds, un trĂšs bon contraste.

Mais ce modĂšle n’est pas un ordinateur portable comme les autres. Il peut passer rapidement en mode tablette, et s’utiliser comme telle, grĂące Ă sa charniĂšre Ă 360° et son Ă©cran tactile. Pratique pour les personnes souhaitant avancer sur des projets crĂ©atifs ou prendre des notes. Petit mot sur la connectique, on trouve deux ports USB-A, un port HDMI, deux ports USB-C Thunderbolt, un lecteur de carte SD et une

deuxiĂšme titre h3 pour produit

Cet ordinateur portable a Ă©tĂ© conçu pour un usage multiple. Il convient aussi bien pour les tĂąches les plus simples que pour les plus lourdes. Cela est possible grĂące Ă l’intĂ©gration du processeur i7 de 13e gĂ©nĂ©ration d’Intel associĂ© Ă 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultrabook d’HP a du rĂ©pondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluiditĂ© toutes vos applications sans problĂšme.

Et, si vous avez tendance Ă cumuler les donnĂ©es sur votre PC portable, vous serez ravis d’apprendre que l’Inspiron 16 dispose d’un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos documents lĂ©gers, ou bien des fichiers plus volumineux. De plus, le format est de type NVMe pour assurer des transferts rapides.

Pour vous aider Ă rester productif tout au long de la journĂ©e, vous pourrez profiter d’une bonne autonomie, mais c’est surtout la charge rapide que l’on apprĂ©cie, car en 30 minutes de charge, vous rĂ©cupĂ©rez 50 % de la batterie.

