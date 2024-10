Atari 400 Mini : cette mini console rétro est à son prix le plus bas sur Amazon

La console Atari 400 Mini est une réinterprétation moderne (et plus petite) de l’Atari 400, lancée en 1979. Les amateurs de rétrogaming pourraient bel et bien jeter leur dévolu sur elle, d’autant plus qu’elle est actuellement disponible en promotion à 90,60 euros au lieu de 119,99 euros sur Amazon.

Et si vous vous accordiez un petit voyage dans le temps en jouant à des jeux qui ont fait fureur dans les années 70 et 80 ? C’est ce que vous pourriez faire avec l’Atari 400 Mini, une mini console rétrogaming reproduisant un système né en 1979. Si ce modèle moderne a été remis au goût du jour, avec notamment l’ajout d’une connectique plus fournie et adaptée aux usages actuels ainsi que la présence de jeux préinstallés pour remplacer les fameuses cartouches de jeu, son design fidèle à celui de l’Atari 400 de 1979 devrait ravir les plus nostalgiques. La bonne nouvelle, c’est que son prix ne dépasse actuellement pas les 100 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’Atari 400 Mini

Un design inchangé depuis 1979

L’émulation des systèmes 8-bits d’Atari (Atari 400, 5200, 800XL…)

25 jeux inclus

Cinq ports USB et un port HDMI

Initialement proposée à 119,99 euros, la console Atari 400 Mini est aujourd’hui disponible en promotion à 90,60 euros sur Amazon.

Historique des prix pour la Atari 400 Mini sur Amazon // Source : Keepa.

Un format mini réussi

Si vous placez côte à côte l’Atari 400 Mini et l’ordinateur personnel Atari 400 de 1979, vous ne verrez que peu de différences. Retro Games et Atari ont en effet souhaité reprendre le design originel de la console d’antan, tout en l’appliquant dans un format réduit. Et c’est réussi : les angles marqués, le plastique beige jauni, le capot sous lequel on plaçait auparavant les cartouches interchangeables (que l’on ne peut pas soulever ici, cependant)… Tout y est. Même le clavier aux grosses touches vintage orange et marron a été reproduit à l’identique. Mais attention : ce dernier ne fonctionne malheureusement pas et n’est donc là que pour faire joli.

Contrairement à l’ancien modèle, l’Atari 400 Mini a par ailleurs été modernisée avec l’ajout d’une connectique plus étendue et actuelle. On trouve ainsi, au total, cinq ports USB, pratiques pour connecter divers périphériques comme un clavier ou une manette, et un port HDMI, pour profiter d’un affichage en 720p (en 50 ou 60 Hz) sur votre téléviseur. Sur l’un des ports USB, vous pourrez d’ailleurs brancher une réplique du célèbre joystick Atari CX40, rebaptisée ici THECXSTICK (à vos souhaits), qui embarque sept boutons de fonction supplémentaires pour jouer plus facilement. Toutefois, rappelez-vous que jouer avec un tel joystick est largement moins confortable, pratique et efficace qu’avec une manette plus moderne. Mais l’expérience rétro en vaut la chandelle.

Une ludothèque complète intégrée

Une fois la console connectée à un écran, vous pourrez profiter de pas moins de 25 jeux préinstallés (donc pas de cartouche, ici) datant des années 70 et 80. Vous retrouvez ainsi des classiques comme Millipede, Lee, Berzerk, Missile Command ou encore Capture the Flag. Sachez que vous pourrez aussi jouer à vos propres jeux grâce à une clé USB que vous brancherez sur la console.

Et parce que les jeux rétro intégrés peuvent être assez difficiles pour les novices, la console vous permet de mettre la partie sur pause à tout moment et de revenir en arrière de quelques secondes. Des sauvegardes peuvent aussi être effectuées si besoin. Enfin, notez que l’Atari The 400 Mini émule tous les systèmes 8-bits d’Atari et peut donc reproduire les performances des Atari 400, Atari 800XL et même de la console de salon Atari 5200.

