Philips Hue Ellipse : une (très) grosse ampoule connectée à moitié prix, parfait pour un automne cosy

L’automne est là et, avec lui, les nuits à rallonge et le temps maussade aussi. Mais bonne nouvelle, l’ampoule connectée Philips Hue Ellipse est aujourd’hui à 54,99 euros sur Cdiscount au lieu de 99,99 euros sur le site officiel de la marque. De quoi illuminer votre intérieur à moindres frais.

Philips a su se faire une place de choix sur le marché des luminaires connectés grâce à des ampoules efficaces, simple d’utilisation, mais surtout stylées. Et le modèle Ellipse incarne certainement le paroxysme du savoir-faire du constructeur néerlandais, avec son design contemporain. Pour le moment, son principal défaut, à savoir son prix onéreux, disparait avec une réduction de près de 50 % sur Cdiscount.

Les points forts de cette ampoule atypique Philips Hue

Plus de 16 millions de couleurs disponibles

Fonctionne avec les assistants vocaux

Expérience immersive grâce à des routines d’éclairage programmables

Au lieu de 99 euros sur le site officiel, la Philips Hue Ellipse est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 55 euros sur Cdiscount.

Modernité et contrôle

La Philips Hue Ellipse est une ampoule connectée au design moderne que l’on peut installer, seule ou avec d’autres ampoules du constructeur, dans un plafonnier ou dans une lampe que l’on placera sur un meuble ou dans un coin pour illuminer une pièce. Dans les deux cas, l’ampoule Philips Hue Ellipse apportera de la modernité à la pièce, en raison de son design contemporain.

Concernant son installation, n’ayez crainte : il suffit de la viser à un plafonnier ou à une lampe, puis de la lier à l’application Philips Hue, afin de l’intégrer à l’écosystème de la marque. Eh oui, connectée, l’ampoule peut être réglée via son smartphone. Mais plus encore, il est possible de la contrôler vocalement grâce à Alexa et Google Assistant, avec lesquels l’ampoule Ellipse est compatible. Vous pourrez ainsi l’activer, l’éteindre et même régler l’intensité de la luminosité ou simplement sa couleur par la voix.

Un atout pour une ambiance cosy

Une fois au plafond ou dans une lampe du salon ou de la chambre, la Philips Hue Ellipse peut diffuser autant de couleurs que vous le souhaitez, et ce, avec l’intensité que vous désirez. Avec plus de 16 millions de combinaisons de couleurs possibles, vous trouverez forcément l’éclairage qui vous convient. De quoi créer l’ambiance lumineuse parfaite à toutes les situations.

À noter que pour profiter au mieux des spécificités de l’ampoule compatible Bluetooth, vous devrez vous munir du kit de connexion Hue Bridge de Philips. Celui-ci vous permettra de profiter d’une plus longue portée pour contrôler l’Ellipse, grâce au protocole Zigbee, la technologie que le pont utilise pour se connecter à votre Wi-Fi, mais surtout vous donne accès à plus de fonctionnalités, comme la possibilité de contrôler votre éclairage à distance, lorsque vous n’êtes pas chez vous, de programmer des routines et des minuteries ou encore de simuler une présence chez vous en votre absence pour dissuader d’éventuels visiteurs malveillants. C’est également grâce à ce pont que vous pourrez lier votre ampoule à un détecteur de mouvements ou à un interrupteur Philips.

Pour en savoir encore davantage sur la gamme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant comment bien démarrer avec les ampoules connectées Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.