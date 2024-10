Realme 12x : voici un bon smartphone 5G pour seulement 150 €

Envie de changer de smartphone sans vous ruiner et profiter de la 5G ? Le Realme 12X est un possible candidat avec une belle fiche technique et une belle promotion le faisant passer Ă seulement 150 euros sur PC Componentes

Si changer de tĂ©lĂ©phone avec un budget serrĂ© est votre quĂŞte du jour, sachez que le Realme 12X 5G peut faire partie de votre liste d’achat. En effet, ce smartphone de milieu de gamme propose une configuration intĂ©ressante en plus de la compatibilitĂ© avec le rĂ©seau 5G pour un petit prix.

Les points forts du Realme 12X 5G

Compatible 5G avec sa puce MediaTek Dimensity 6100+

Charge rapide + grosse batterie

Écran Full HD+ de 6,67 pouces à 120 Hz

Au lieu de 171,45 euros, le Realme 12X 5G est aujourd’hui disponible en promotion Ă 150,75 euros sur PC Componentes.

Un bon smartphone d’entrĂ©e de gamme

Le Realme 12X 5G est un smartphone qui se veut attractif grâce Ă son prix, mais aussi par ses atouts. Il propose un Ă©cran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz (Ă ce prix, c’est inĂ©dit), propulsĂ© par un processeur MediaTek Dimensity 6100+ avec une partie graphique assurĂ©e par un ARM G57 MC2.

Cette fiche technique est Ă©paulĂ©e par une mĂ©moire vive de 6 Go et d’une batterie Ă l’autonomie monstrueuse de 5 000 mAh qui se recharge rapidement, cĂ´tĂ© stockage, 128 Go seront prĂ©sents pour tous les fichiers que vous souhaitez conserver.

Un appareil photo moyen, et un CPU essoufflé en jeux

La partie photo du Realme 12X 5G n’est clairement pas son point fort, cependant il s’en sort en rendant une copie moyenne. Un capteur principal de 50 MĂ©gapixels est prĂ©sent Ă l’arrière, malgrĂ© la faiblesse de ce capteur des fonctions IA permettent de donner un mirage d’une belle prise grâce Ă un traitement logicielle efficace, mais ne vous attendez pas Ă des dĂ©tails prĂ©cis et des couleurs vives.

Si vous ĂŞtes un joueur mobile aguerri, il faudra passer votre chemin puisque le Realme n’est pas conçu pour le gaming. Certes, il fera tourner la plupart des jeux les moins gourmands, mais peinera Ă atteindre les 30 FPS pour les plus exigeants en ressources (Warzone Mobile, Genshin Impact…).

Afin de comparer le Realme 12X 5G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.