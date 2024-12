Asus Zenfone 11 Ultra : voilà un smartphone haut de gamme bien plus recommandable après 300 € de remise

Vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme sous Android, sans vous ruiner ? La réponse est l’Asus Zenfone 11 Ultra. En ce moment chez Rue du Commerce, on le trouve à 699 euros au lieu de 999 euros.

L’Asus Zenfone 11 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis pour Frandroid

L’Asus Zenfone 11 Ultra est sorti en mars 2024, alors que le Zenfone 11 n’Ă©tait mĂŞme pas encore annoncĂ©, et qu’il ne l’est toujours pas en ce moment. C’est donc directement la version haut de gamme qui est proposĂ©e ici, dans un format XL avec des composants qui, sur le papier, n’ont pas Ă rougir face Ă des Google Pixel 8, des Samsung Galaxy S24 ou encore des OnePlus 12. Aujourd’hui, vous pouvez l’avoir Ă un prix beaucoup plus abordable après 300 euros de remise.

Pourquoi choisir l’Asus Zenfone 11 Ultra ?

Pour son Ă©cran, indĂ©niablement : une dalle LTPO 144 Hz de 6,78″

Il assure niveau performances, les gamers vont ĂŞtre ravis !

L’autonomie et la charge rĂ©pondent prĂ©sent

Jusqu’alors vendu 999,99 euros, l’Asus Zenfone 11 Ultra est maintenant proposĂ© Ă 699,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Un smartphone séduisant à bien des points de vue

L’Asus Zenfone 11 Ultra est un smartphone haut de gamme, ça se ressent aussi bien sur ses composants que sur son prix. Et ça se voit aussi sur son physique plutĂ´t imposant, on sent qu’il va Ă la salle, puisqu’il fait 163,8 Ă— 76,8 Ă— 8,9 mm pour 224 g. Un beau bĂ©bĂ© qui fait de l’Ĺ“il avec son Ă©cran, une dale AMOLED LTPO de 6,78″ qui affiche 2400 Ă— 1080 pixels Ă 144 Hz maximum.

De quoi passer un bon moment devant vos divertissements favoris, notamment les jeux. Car il est Ă©quipĂ© de la puce qui Ă©tait Ă la mode au moment de la sortie, la Snapdragon 8 Gen 3 que l’on retrouve dans le OnePlus 12, l’Honor Magic6 Pro ou encore le Xiaomi 14 Ultra. Avec, vous profitez de 12 Go de RAM et d’une mĂ©moire de 256 Go, largement de quoi tout faire tourner sans aucun souci.

Une autonomie parmi les meilleures du moment

L’Asus Zenfone 11 Ultra a d’autres atouts dans sa manche et parmi eux : sa batterie. Aussi bien au niveau de l’autonomie que de la charge, il s’en sort très bien. Vous pouvez donc compter sur lui pendant environ une journĂ©e et demi, en usage classique avec rĂ©seaux sociaux, photos, appels, jeux, etc. Et avec la charge rapide 65W (le chargeur n’est pas fourni malheureusement), vous le retrouvez en pleine forme au bout de 39 minutes.

CĂ´tĂ© photo, il assure de bonnes performances, avec son triple capteur de 50, 13 et 32 Mpx Ă l’arrière, et 32 Mpx pour les selfies. De bonnes performances, certes, malgrĂ© tout, la concurrence fait un peu mieux au mĂŞme prix. Tout comme elle fait aussi mieux sur le suivi, puisque l’Asus Zenfone 11 Ultra n’annonce que 2 ans de mises Ă jour Android. SĂ»rement son point le plus faible. Mais avec son prix remisĂ©, il vaut quand mĂŞme clairement le coup.

Retrouvez toutes les infos sur l’Asus Zenfone 11 Ultra dans le test complet de notre spĂ©cialiste en la matière.

