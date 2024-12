Cette excellente barre de son signée Sonos se négocie avec une belle remise chez Amazon (-300 €)

La Sonos Arc est une barre de son incroyable en termes de qualitĂ© sonore et d’immersion surround virtuelle. Sortie il y a 4 ans, elle reste très convaincante et l’est davantage avec 310 euros de moins sur Amazon.Â

L’Arc // Source : Frandroid

La Sonos Arc est une barre de son disponible sur le marchĂ© depuis 2020. Mais, tout comme les bons vins, elle se bonifie avec le temps et encore aujourd’hui (mĂŞme plus tard d’ailleurs), elle reste de très bonne facture. Il suffit de la relier Ă votre TV pour qu’elle prenne le relais, niveau audio, et vous allez pouvoir profiter de tous les dĂ©tails sonores de vos programmes et jeux. En plus sur Amazon, il y a possibilitĂ© d’Ă©conomiser plus de 300 euros Ă l’achat.

Les avantages de la Sonos Arc

La présence du Dolby Atmos sur ce produit

Vous avez onze haut-parleurs, huit woofers et trois tweeters

L’app Sonos qui contrĂ´le tout l’Ă©cosystème est incroyable

MĂŞme si la Sonos Arc a 4 ans, son prix est restĂ© Ă 899 euros malgrĂ© quelques baisses de temps en temps. Mais Ă 599 euros chez Amazon, c’est assez rare pour ĂŞtre notifiĂ©.

L’absence de caisson de basse ne se fait pas ressentir

La Sonos Arc proposĂ©e ici est une barre son de son seul, sans caisson de basse, d’oĂą le « 0 » dans sa configuration 5.0.2. Donc dĂ©jĂ , Ă©conomie de place, mĂŞme s’il va falloir quand mĂŞme un meuble assez large et profond pour l’accueillir puisqu’elle mesure 114,2 Ă— 11,6 Ă— 8,7 cm pour 6,25 kg tout de mĂŞme. Une belle bĂŞte.

Vous la posez devant votre tĂ©lĂ©viseur, auquel vous le reliez avec un câble HDMI, sachant qu’il y a aussi un câble Ethernet. Sachant qu’il y a aussi une compatibilitĂ© WiFi. On regrette l’absence de port optique numĂ©rique, mĂŞme si l’eArc permet de contrĂ´ler le son de la barre de son avec la prise du TV. Un bon point qui Ă©vite de multiplier les tĂ©lĂ©commandes.

Un son Dolby Atmos pas piqué des hannetons

Rentrons dans le dur avec la composition technique de la Sonos Arc. Elle est dotĂ©e de 11 amplificateurs de classe D avec 8 woofers elliptiques et 3 tweeters Ă dĂ´me en Soie. Tout a Ă©tĂ© fait pour vous immerger au cĹ“ur de l’action, avec le son qui va exploiter votre environnement pour rebondir sur les murs et au plafond avant de vous atteindre.

La Sonos Arc propose aussi du TruePlay, mais il faudra impĂ©rativement un iPhone pour en profiter, c’est un peu dommage. On regrette aussi l’absence de prise en charge du DTS et autres technologies similaires, mais il faut se rappeler que la Sonos Arc a quatre ans et que depuis, d’autres modèles sont sortis. Mais pour le prix, ça reste une sacrĂ©e bonne affaire.

